Розширили категорію громадян, які мають право на демобілізацію — Finance.ua

Розширили категорію громадян, які мають право на демобілізацію Сьогодні 20:24 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський підписав закон про розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян у період воєнного стану (№ 8009).

Про це повідомляють у документі на сайті Верховної Ради.

Тепер, на додаток до наявних підстав, звільнення з військової служби стало можливим, якщо близькі родичі - чоловік або дружина, батьки, діти, дідусь або бабуся, брати та сестри, зокрема повнорідні й неповнорідні, загинули або пропали безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

3 травня Верховна Рада внесла додаткові підстави для звільнення з військової служби в разі, якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час дій, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Зміни торкнулися як військовослужбовців, які проходять службу за призовом під час мобілізації, так і тих, хто проходить військову службу за контрактом.

Тепер, якщо їхні близькі родичі - чоловік (дружина), батьки, діти, дідусі, бабусі або брати/сестри, включно з повнорідними та неповнорідними, загинули або пропали безвісти під час заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, а також відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях або в період дії воєнного стану, їм надається право на демобілізацію.

Раніше, такі зміни було внесено до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 29 липня 2022 року, що розширило перелік осіб, які звільнені від призову на військову службу під час мобілізації.

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