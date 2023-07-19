Президент підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули або зникли — Finance.ua
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Президент підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули або зникли

Казна та Політика
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Президент Володимир Зеленський підписав закон № 8009 про звільнення з військової служби мобілізованих і контрактників, близькі родичі яких загинули та/або пропали безвісти.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
У пояснювальній записці йдеться про те, що внесення змін до законопроєкту обґрунтовано «сильним душевним хвилюванням, болем та іншими складними життєвими обставинами, з чим стикаються особи, яким довелося в умовах жорстокої агресії проти України втратити когось із близьких родичів».

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Сьогодні, 18 липня, законопроєкт було повернуто з підписом президента.
Тепер військового/військову можуть звільнити зі служби, якщо чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба, рідний брат/сестра загинули або пропали під час дії воєнного стану.
До цього в Україні було передбачено основні чотири категорії підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану. Серед них: стан здоров’я, вік, низка сімейних обставин, а також набуття чинності обвинувального вироку щодо військового.

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За матеріалами:
Finance.ua
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