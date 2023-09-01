Українців, які незаконно виїхали за підробленими документами, можуть екстрадувати на батьківщину — Арахамія — Finance.ua
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Українців, які незаконно виїхали за підробленими документами, можуть екстрадувати на батьківщину — Арахамія

Казна та Політика
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Українців, які незаконно виїхали за підробленими документами, можуть екстрадувати на батьківщину — Арахамія
Українців, які незаконно виїхали за підробленими документами, можуть екстрадувати на батьківщину — Арахамія
Українців, які виїхали за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив народний депутат Давид Арахамія.
Арахамія відзначив, що рішення про екстрадицію можуть ухвалити після перевірки всіх довідок, виданих військово-лікарськими комісіями. Попередній аналіз займе кілька місяців. Якщо виявиться, що хтось давав хабаря за довідку, то, згідно із законодавством, відповідальність несуть обидві сторони.
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Правоохоронці працюватимуть, щоб легалізувати докази й висувати обвинувачення.
«Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації», — пояснив Арахамія.
Арахамія також відзначив, що дотягнутися до людей, які виїхали незаконно прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але, згідно з кримінальним кодексом, в Україні посилився напрямок міжнародно-правової допомоги.
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«Дотягнутися до цих людей прямо зараз немає можливості. Однак, згідно з чинним кримінально-процесуальним кодексом, у нас дуже посилився напрямок міжнародно-правової допомоги, і з будь-якої країни світу, окрім росії, наші правоохоронці можуть робити запити на екстрадицію таких людей і привезти їх до України, щоб вони несли відповідальність», — сказав Арахамія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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