Резніков озвучив зміни в роботі військкоматів — Finance.ua

Резніков озвучив зміни в роботі військкоматів Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Резніков озвучив зміни в роботі військкоматів

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у територіальних центрах комплектування зросте рівень цифровізації. Також влада працює над розв’язанням питань, пов’язаних з корупцією.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

За словами Резнікова, кадрові рішення у військкоматах — це відповідальність командування ЗСУ, а завдання Міноборони — забезпечити технологічну роботу.

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«Головна задача — це цифра, більше цифри в кожний, як-то кажуть, кабінет, над цим працює мій заступник Віталій Дейнега, і ми очікуємо, що десь в середині осені, плюс-мінус, ми вийдемо на суттєве покращення», — зазначив міністр.

Резніков додав, що Центри комплектації для звичайної людини виглядають як пекельні кола, черги, знущання і корупція — «тому що ви стоїте в черзі і хтось когось спонукає».

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«Для того, щоб мінімізувати всі ці історії, постала задача зменшити цю паперову армію, файли з особовими справами прибрати, перекласти їх в цифру, щоб все було комфортно», — розповів він.

За словами міністра, для цього Міноборони ввело систему Оберіг, софт вже передали в ТЦК і він впроваджується вже півтора року.

Разом з тим, по всій Україні великий масив паперів, який треба оцифрувати. Там залишились сотні тисяч документів, однак менше і майже все по великих містах. По маленьких містах вже майже все оцифрували, забезпечили робочі місця, комп’ютери. Також міністр зауважив, що обмін даними здійснюється з Мін'юстом та Мінсоцполітики.

Як зазначив Резніков, ще однією проблемою є порушення ТЦК в разі спроби уникнути мобілізації певних осіб. Йдеться про фейкову інвалідність чи непридатність. Сам воєнком, який схильний до корупції, неспроможний це зробити — лише з лікарем або лікарями, які входять до ВЛК.

«Ми напрацюємо багато рішень, ми зробили декілька нових постанов уряду, змінили накази міністра оборони на 200 сторінок, ми провели тестування, зробили накази Главкома, деякі законопроєкти, зараз будуть укази, великий пакет нормативно-правових актів, які мінімізують можливості зловживань по лінії ВЛК. А також спростить життя людям, в залежності від того, це військовослужбовець, поранений чи це цивільна людина», — розповів міністр.

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Укрінформ За матеріалами:

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