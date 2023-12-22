Как изменилась стоимость новых автомобилей в Украине за последние два года — Finance.ua

Как изменилась стоимость новых автомобилей в Украине за последние два года Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

Как изменилась стоимость новых автомобилей в Украине за последние два года

Согласно данным AUTO-Consulting, средняя стоимость новых автомобилей, проданных в Украине в первые два месяца текущего года, заметно выросла.

В настоящее время этот показатель составляет 33,5 тыс. евро по сравнению с прошлым годом, когда за первые два месяца 2022 года средняя стоимость новых автомобилей составила 27,7 тыс. евро. Следовательно, отмечается рост на 21% в евро.

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Основной причиной роста средней стоимости новых автомобилей на украинском рынке спад спроса и практически полный уход бюджетных автомобилей сегмента Low Cost с рынка. Если в начале 2023 года доля бюджетных автомобилей на рынке Украины составила 5,5%, то в прошлом году этот показатель составил более 12% в денежном эквиваленте.

Дополнительно увеличилась доля продаж в среднем и премиальном сегментах рынка в денежном эквиваленте. Теперь Volume-сегмент составляет 53% (по сравнению с 51% годом назад), а Premium-сегмент — 41% (по сравнению с 33,6% годом назад). Все это выражено в расходах в евро при покупке автомобилей.

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Также на спад продаж бюджетных автомобилей повлияли активные поставки б/у автомобилей из Европы и Америки, которые фактически заняли нишу Low Cost.

Средняя стоимость проданных автомобилей в Украине выросла в течение всего прошлого года. К концу 2022 года этот показатель составил 30,7 тыс. евро, но к концу года возросла до около 32 тыс. евро. Таким образом, за первые месяцы текущего года средняя цена снова выросла и достигла 33,5 тыс. евро.

Анализируя динамику последних месяцев, эксперты предполагают дальнейший рост средней стоимости автомобилей, купленных украинцами. Однако значительного роста не предвидится, поскольку доля бюджетных автомобилей уже существенно уменьшилась за последний год.

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