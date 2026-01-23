Как и где заказать номерные знаки для автомобиля
Граждан часто интересует, где можно заказать номерные знаки для транспортных средств и как убедиться, что их производят законно. Это особенно актуально в случае повреждения номеров или необходимости их замены. Рассказываем подробности.
Как отмечают в ГСЦ МВД, в Украине изготовление номерных знаков разрешено только субъектам хозяйствования, у которых имеется соответствующее разрешение МВД и которые внесены в официальный перечень. Этот список формируется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Где проверить информацию и важные предостережения
Гражданам советуют пользоваться исключительно информацией с официального сайта ГСЦ МВД, где размещен актуальный перечень предприятий, законно производящих номерные знаки. Для этого нужно:
- зайти на сайт Главного сервисного центра МВД;
- перейти в раздел «Услуги»;
- выбрать направление «Номерные знаки. Изготовление и хранение»;
- открыть подразделение «Субъекты хозяйствования, осуществляющие изготовление номерных знаков».
Данные в списке регулярно обновляются с учетом изменений в разрешительных документах.
В то же время законодательство не предусматривает изготовление «дубликатов» номерных знаков. В случае потери, угона или повреждения номеров владелец транспортного средства должен обратиться в сервисный центр МВД и действовать по установленной процедуре.
Заказ номерных знаков у субъектов без разрешения МВД или вне официального перечня — это нарушение закона и может иметь правовые последствия. Актуальную информацию о номерных знаках и регистрации транспортных средств всегда можно найти на сайте Главного сервисного центра МВД.
