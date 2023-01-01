Как гривна прошла год полномасштабной войны — Finance.ua

Как гривна прошла год полномасштабной войны Сегодня 10:01 — Валюта

Как гривна прошла год полномасштабной войны

Полномасштабная война в стране идет почти год. Несмотря на инфляцию и падение экономики, Украина смогла предотвратить катастрофический экономический удар.

Об этом пишет 24 канал.

Как рассказала Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банк а, 2022 год гривна прошла очень успешно. Это стало возможным благодаря международной поддержке.

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«2022 год, с учетом войны, падения экономики и инфляции, гривна прошла очень успешно. Прежде всего, это заслуга Национального банка и своевременно принятых им решений. Хотя без значительной международной финансовой помощи удержать курс на сегодняшних отметках все равно было бы невозможно. Поэтому на одну ступеньку с регулятором следует поставить всех наших партнеров», — отметила Золотько.

Соглашается с тем, что гривна достойно выстояла в этом году, и Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного общества «Коминбанк».

По его словам, война способна поколебить экономику любой страны, независимо от уровня ее развития и материального достатка ее граждан, но, несмотря на это, Украине удалось сохранить гривну от возможного катастрофического падения.

«Украинской экономике удалось избежать глобальных проблем, например дефолта. Следовательно, выдержала и гривна. Это стало возможным благодаря своевременным стабилизирующим решениям для поддержки гривны со стороны правительства и НБУ, а также макрофинансовой помощи стран-партнеров. Мир не оставил нас наедине с войной», — объяснил Марченко.

История курса длиной в год

Доллар начал расти еще за несколько дней до полномасштабного вторжения. Перед 24 февраля американская валюта пересекла отметку в 29 гривен за доллар. В день полномасштабного вторжения россии в Украину продажа доллара, например, уже составляла почти 31 гривну. Следовательно, в мае 2022 года наличный курс доллара колебался в диапазоне от 30 до 32 гривен при продаже.

Следующий большой скачок произошел в конце мая. Тогда доллар вырос с 31 гривны до почти 35 гривен, а затем и до 36 гривен. Причиной такого резкого роста стало то, что НБУ отменил 10%-ную маржу по официальному курсу, который был зафиксирован на уровне 29,25 гривны.

Летом этого года, а именно 21 июля, НБУ скорректировал официальный курс гривны к доллару до 36,6 гривны. Это снова стало причиной для нового ценового скачка. Следовательно, за 9 дней, наличный курс доллара при покупке подорожал до почти 40 гривен, а при продаже — до 41 гривны.

График: 24 канал

Телеканал 24 По материалам:

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