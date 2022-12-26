Банкиры объяснили рост спроса на валюту в Украине в конце года — Finance.ua
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Банкиры объяснили рост спроса на валюту в Украине в конце года

Валюта
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Банкиры объяснили рост спроса на валюту в Украине в конце года
Банкиры объяснили рост спроса на валюту в Украине в конце года
Рост спроса на валюту в конце года — это стандартная ситуация, также усугубленная войной. Пока рано говорить, повлияет ли это на наличный курс доллара.
Об этом заявили банкиры в комментарии РБК-Украина.
«Увеличение спроса на валютном рынке типично для этого времени года. Оно связано как с пиком бюджетных расходов, часть гривны от которых направляется на валютный рынок, так и с сезонным повышенным спросом на импортные товары (потребительские товары, энергоносители и т.п.)», — отметил Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка «Авангард».
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С ним согласен Антон Куринный, дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка. По его словам, это стандартный спрос военного времени, к тому же наблюдается уменьшение захода экспортной выручки в Украину, также, возможно, влияет сезонный спрос.
«Пока сказать, что это имеет влияние на наличный рынок, сложно, потому что НБУ закрывает весь спрос из-за интервенций. Повышенный спрос на наличном рынке может быть из-за появляющегося в конце года увеличения гривны на руках и из-за выплат перед и во время перехода в новый год», — добавил эксперт.
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Напомним, нынешний режим фиксированного официального курса является рациональным решением в военной ситуации, а существующая разница между официальным и курсом наличного рынка в 10% допустима в текущих условиях, считает председатель правления Райффайзен Банка (Киев) Александр Писарук.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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