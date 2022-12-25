«В реальности будет меньше, чем ожидается»: каким будет курс доллара в 2023 году — Finance.ua
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«В реальности будет меньше, чем ожидается»: каким будет курс доллара в 2023 году

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Пока официальный курс 36,6 гривны за доллар. В бюджете, который был принят на следующий год, официальный среднегодовой курс составляет 42 гривны. До конца следующего года прогнозируют 45,3 — 45,4 гривны.
По мнению экономиста Олега Пендзина, в реальности курс будет несколько меньше. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
Известно, что Евросоюз согласовал 18 миллиардов помощи для нашей страны. Надеемся, что США дадут примерно такую же сумму. Все это, отмечает Пендзин, перекроет потребности в 36,5 миллиарда долларов, которые есть в госбюджете на следующий год.
Если это будет так, то Нацбанку не нужно будет печатать деньги. Ведь в этом году он уже напечатал 370 миллиардов ничем не обеспеченных денег, что в некоторой степени является основой той инфляции, которую мы видим, объяснил экономист.
У Украины не было другого варианта, добавляет он, ведь в начале полномасштабного вторжения у нас не было своевременной полноценной поддержки, которую обещали партнеры. Нацбанк был вынужден «подпирать» бюджет этими «напечатанными» деньгами.
«В следующем году есть надежда, что курс будет крепче, чем те цифры, которые я назвал», — резюмировал Олег Пендзин.

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По материалам:
Телеканал 24
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