Как гарантирование вкладов членов кредитных союзов повлияет на финсектор Украины — Finance.ua

Как гарантирование вкладов членов кредитных союзов повлияет на финсектор Украины Сегодня 19:02 — Кредит&Депозит

Как гарантирование вкладов членов кредитных союзов повлияет на финсектор Украины

Одним из шагов, которые могут укрепить позиции кредитных союзов в Украине и защитить интересы их вкладчиков, является распространение системы гарантирования кладов на кредитные союзы.

Об этом заявила и.о. директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай в ходе рабочей встречи с президентом и гендиректором Всемирного совета кредитных союзов Элиссой МакКартер ЛаБорд.

«Согласно законодательным нормам ЕС все кредитные учреждения, которые привлекают депозиты в государстве, должны быть участниками системы гарантирования. Уже 26 лет Фонд защищает интересы вкладчиков банков. Интересы вкладчиков кредитных союзов также должны быть защищены. В Украине эта функция исторически выполняется Фондом гарантирования вкладов», — считает Ольга Белай.

Ожидаемое влияние на развитие финсектора Украины от введения гарантирования вкладов членов кредитных союзов:

имплементация регуляторных норм ЕС в части гарантирования вкладов членов кредитных союзов в национальное законодательство;

создание единой конкурентной среды для всех кредитных учреждений Украины, которые привлекают депозиты;

защита интересов вкладчиков кредитных союзов и повышение доверия к финсектору Украины;

толчок к развитию кредитных союзов за счет привлечения дополнительных ресурсов в виде вкладов, защищенных системой гарантирования, и направление их в реальную экономику на развитие своих громад.

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«Сейчас удивительно важное время для того, чтобы продвигать интересы кредитных союзов Украины. Союзы пытаются поддерживать тот же уровень предоставления услуг даже во время войны, а значит, Всемирный совет кредитных союзов стремится улучшить условия, в которых они работают, одновременно усиливая их способность предоставлять финансовые услуги большему количеству женщин, ветеранов и других членов — прежде всего владельцев малого бизнеса», — отметила Элисс МакКартер ЛаБорд.

Участники встречи согласились, что Украина проходит путь трансформирования рынка кредитной кооперации. Однако потенциал у кредитно-кооперативного движения в нашем государстве гораздо больше. По результатам международной экспертизы, предоставленной экспертом WOCCU в сотрудничестве со специалистами Фонда, в первый год прогнозируется увеличение депозитной базы кредитных союзов на треть и почти на четверть — каждый следующий год.

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