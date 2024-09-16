Как гарантирование вкладов членов кредитных союзов повлияет на финсектор Украины — Finance.ua
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Как гарантирование вкладов членов кредитных союзов повлияет на финсектор Украины

Кредит&Депозит
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Как гарантирование вкладов членов кредитных союзов повлияет на финсектор Украины
Как гарантирование вкладов членов кредитных союзов повлияет на финсектор Украины
Одним из шагов, которые могут укрепить позиции кредитных союзов в Украине и защитить интересы их вкладчиков, является распространение системы гарантирования кладов на кредитные союзы.
Об этом заявила и.о. директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай в ходе рабочей встречи с президентом и гендиректором Всемирного совета кредитных союзов Элиссой МакКартер ЛаБорд.
«Согласно законодательным нормам ЕС все кредитные учреждения, которые привлекают депозиты в государстве, должны быть участниками системы гарантирования. Уже 26 лет Фонд защищает интересы вкладчиков банков. Интересы вкладчиков кредитных союзов также должны быть защищены. В Украине эта функция исторически выполняется Фондом гарантирования вкладов», — считает Ольга Белай.
Ожидаемое влияние на развитие финсектора Украины от введения гарантирования вкладов членов кредитных союзов:
  • имплементация регуляторных норм ЕС в части гарантирования вкладов членов кредитных союзов в национальное законодательство;
  • создание единой конкурентной среды для всех кредитных учреждений Украины, которые привлекают депозиты;
  • защита интересов вкладчиков кредитных союзов и повышение доверия к финсектору Украины;
  • толчок к развитию кредитных союзов за счет привлечения дополнительных ресурсов в виде вкладов, защищенных системой гарантирования, и направление их в реальную экономику на развитие своих громад.
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«Сейчас удивительно важное время для того, чтобы продвигать интересы кредитных союзов Украины. Союзы пытаются поддерживать тот же уровень предоставления услуг даже во время войны, а значит, Всемирный совет кредитных союзов стремится улучшить условия, в которых они работают, одновременно усиливая их способность предоставлять финансовые услуги большему количеству женщин, ветеранов и других членов — прежде всего владельцев малого бизнеса», — отметила Элисс МакКартер ЛаБорд.
Участники встречи согласились, что Украина проходит путь трансформирования рынка кредитной кооперации. Однако потенциал у кредитно-кооперативного движения в нашем государстве гораздо больше. По результатам международной экспертизы, предоставленной экспертом WOCCU в сотрудничестве со специалистами Фонда, в первый год прогнозируется увеличение депозитной базы кредитных союзов на треть и почти на четверть — каждый следующий год.
По материалам:
Finance.ua
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