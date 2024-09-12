Ставки немного снизились: под какой процент можно взять кредит в банке — Finance.ua

Ставки немного снизились: под какой процент можно взять кредит в банке
Банки Украины в августе 2024 снизили ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 33,8% годовых. Месяц назад ставки были на уровне 34%.
При этом банки снизили ставки кредитов для предприятий в гривне с 16,5% до 14,7% годовых.
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Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,8% до 263 млрд гривен, для предприятий — на 1,0% до 811 млрд гривен.
Кредиты населению
По данным НБУ, доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума. Отношение новых потребительских кредитов банков к объемам потребления населения составило 16%.
В то же время долговая нагрузка заемщиков банков остается неоднородной в зависимости от уровня доходов: в целом более высокие показатели у населения с более низкими доходами, хотя таким заемщикам банки предлагают меньшие кредитные лимиты и уровень использования этого кредитного лимита будет выше.
Прогнозы
Банкиры ожидают роста кредитных портфелей населения в течение следующих 12 месяцев. Уже шестой квартал подряд банки прогнозируют рост объемов ссуд населению. По данным опроса НБУ, рекордная доля респондентов считала долговую нагрузку домохозяйств низкой. Ожидается, что требования к заемщикам будут смягчаться.
Ставки банков по кредитам для населения остаются выше 30% уже много лет из-за больших рисков невозврата средств.
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