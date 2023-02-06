Как формируется сумма в счете за свет: разъяснение от Yasno — Finance.ua

Как формируется сумма в счете за свет: разъяснение от Yasno Сегодня 08:34 — Личные финансы

Как формируется сумма в счете за свет: разъяснение от Yasno

Главный процесс в расчете за свет зависит от показаний счетчика. Тогда и не будет возникать вопрос, почему в платежках сумма выросла, или наоборот уменьшилась.

Как рассказывает Сергей Коваленко, генеральный директор Yasno, прежде всего, важнейшая часть в расчете суммы за свет зависит не от оператора системы распределения или поставщика, а от потребителя. Все, что ему нужно — это своевременно передать показания счетчика.

Как происходит расчет

После подачи показаний, ОСР рассчитывает размер потребления клиента. Эти данные впоследствии передают Yasno.

"Мы умножаем объем на тариф, учитываем переплату или задолженность и выставляем конечный счет. Никакой магии и уловок. Клиенты, которые регулярно передают показания, это знают и у них обычно нет вопросов к сумме в счете",— объясняет Коваленко.

Однако у тех, кто это не делает, возникают проблемы. К примеру, за декабрь показания не было передали 34% киевлян и 29% жителей Днепропетровщины. Поэтому оператор системы распределения рассчитывает их объем потребления по показателю среднесуточного потребления.

Что делать, если забыли подать показания

К сожалению, вы будете вынуждены сначала уплатить всю сумму, пришедшую из-за несвоевременных поданных показаний. А уже со следующего месяца вам следует подать показания вовремя и тогда уже произойдет перерасчет.

Поэтому эксперт советует ежемесячно с 1 до 5 числа тратить всего 5 минут своего времени для подачи показаний во избежание проблем в дальнейшем.

Как сэкономить на электроэнергии

Выключайте дома приборы и освещение:

Делайте это всякий раз в том месте квартиры, где оно вам не нужно. Также возьмите за привычку выключать приборы, которыми вы не пользуетесь постоянно. Даже если в телевизоре ночью горит маленький красный светодиод, то через год так может «нагореть» несколько киловатт.

Техника с экорежимом теперь в каждый дом:

Техника в «средних» и экономных режимах дольше работает и экономит деньги.

Поставьте себе цель потреблять меньше:

К примеру, потребляйте на следующий месяц меньше на 10 киловатт. Это может стать увлекательным квестом и семейной игрой.

Купите LED-лампы:

Лампы старого образца, кроме того, что ярко светят и выполняют свои функции, еще и нагреваются. За эту дополнительную энергию на нагрев мы переплачиваем.

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