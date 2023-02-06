Как формируется сумма в счете за свет: разъяснение от Yasno — Finance.ua

Как формируется сумма в счете за свет: разъяснение от Yasno
Главный процесс в расчете за свет зависит от показаний счетчика. Тогда и не будет возникать вопрос, почему в платежках сумма выросла, или наоборот уменьшилась.
Как рассказывает Сергей Коваленко, генеральный директор Yasno, прежде всего, важнейшая часть в расчете суммы за свет зависит не от оператора системы распределения или поставщика, а от потребителя. Все, что ему нужно — это своевременно передать показания счетчика.
Как происходит расчет
После подачи показаний, ОСР рассчитывает размер потребления клиента. Эти данные впоследствии передают Yasno.
"Мы умножаем объем на тариф, учитываем переплату или задолженность и выставляем конечный счет. Никакой магии и уловок. Клиенты, которые регулярно передают показания, это знают и у них обычно нет вопросов к сумме в счете",— объясняет Коваленко.
Однако у тех, кто это не делает, возникают проблемы. К примеру, за декабрь показания не было передали 34% киевлян и 29% жителей Днепропетровщины. Поэтому оператор системы распределения рассчитывает их объем потребления по показателю среднесуточного потребления.
Что делать, если забыли подать показания
К сожалению, вы будете вынуждены сначала уплатить всю сумму, пришедшую из-за несвоевременных поданных показаний. А уже со следующего месяца вам следует подать показания вовремя и тогда уже произойдет перерасчет.
Поэтому эксперт советует ежемесячно с 1 до 5 числа тратить всего 5 минут своего времени для подачи показаний во избежание проблем в дальнейшем.
Как сэкономить на электроэнергии
- Выключайте дома приборы и освещение:
Делайте это всякий раз в том месте квартиры, где оно вам не нужно. Также возьмите за привычку выключать приборы, которыми вы не пользуетесь постоянно. Даже если в телевизоре ночью горит маленький красный светодиод, то через год так может «нагореть» несколько киловатт.
- Техника с экорежимом теперь в каждый дом:
Техника в «средних» и экономных режимах дольше работает и экономит деньги.
- Поставьте себе цель потреблять меньше:
К примеру, потребляйте на следующий месяц меньше на 10 киловатт. Это может стать увлекательным квестом и семейной игрой.
- Купите LED-лампы:
Лампы старого образца, кроме того, что ярко светят и выполняют свои функции, еще и нагреваются. За эту дополнительную энергию на нагрев мы переплачиваем.
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