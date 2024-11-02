Как ФЛП декларировать доходы от YouTube: объяснение адвоката — Finance.ua

Как ФЛП декларировать доходы от YouTube: объяснение адвоката Сегодня 16:01 — Личные финансы

Как ФЛП декларировать доходы от YouTube: объяснение адвоката

С 1 октября в Украине для некоторых ФЛП изменились размеры военного сбора и других налогов. В случаях, когда физические лица-предприниматели получают денежные поступления от YouTube, важно правильно оформить эти доходы.

Адвокат Андрей Межирицкий на портале b2bconsult объяснил , как это сделать без нарушения налогового законодательства.

Как получать средства на предпринимательский счет

Если у ФЛП есть карта-ключ к банковскому счету физического лица-предпринимателя, то его реквизиты можно использовать для получения средств от YouTube непосредственно на свой предпринимательский счет при нескольких условиях:

Банк должен выпускать подобную карту. В Украине это делает «ПриватБанк», «А-Банк», «Ощадбанк», Monobank.

Условия предоставления банковских услуг должны позволять получать оплаты таким способом. Например, Ощадбанк запрещает получать платежи на такую ​​карту (можно ею только рассчитываться), ПриватБанк позволяет получать платежи из других банков в размере 30 000 грн в месяц, а со счетов ПриватБанка без ограничений.

Функционал банка должен разрешать автоматическую привязку номера карты к IBAN, чтобы избежать вопросов с расчетными операциями и применением РРО/ПРРО (хотя для предпринимателей из некоторых регионов Украины, внесенных в перечень Приказа Минреинтеграции № 309, это и неактуально сейчас).

Напомним, выход на пенсию по возрасту в Украине начинается в 60 лет, но есть также возможность оформить выплаты в 63 или 65 лет при условии достижения нормы страхового стажа. ФЛП также имеют право на пенсию, но сумма выплаты зависит от них самих.

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.