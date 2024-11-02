Как ФЛП декларировать доходы от YouTube: объяснение адвоката — Finance.ua

Как ФЛП декларировать доходы от YouTube: объяснение адвоката
С 1 октября в Украине для некоторых ФЛП изменились размеры военного сбора и других налогов. В случаях, когда физические лица-предприниматели получают денежные поступления от YouTube, важно правильно оформить эти доходы.
Адвокат Андрей Межирицкий на портале b2bconsult объяснил, как это сделать без нарушения налогового законодательства.
Как получать средства на предпринимательский счет
Если у ФЛП есть карта-ключ к банковскому счету физического лица-предпринимателя, то его реквизиты можно использовать для получения средств от YouTube непосредственно на свой предпринимательский счет при нескольких условиях:
- Банк должен выпускать подобную карту. В Украине это делает «ПриватБанк», «А-Банк», «Ощадбанк», Monobank.
- Условия предоставления банковских услуг должны позволять получать оплаты таким способом. Например, Ощадбанк запрещает получать платежи на такую карту (можно ею только рассчитываться), ПриватБанк позволяет получать платежи из других банков в размере 30 000 грн в месяц, а со счетов ПриватБанка без ограничений.
- Функционал банка должен разрешать автоматическую привязку номера карты к IBAN, чтобы избежать вопросов с расчетными операциями и применением РРО/ПРРО (хотя для предпринимателей из некоторых регионов Украины, внесенных в перечень Приказа Минреинтеграции № 309, это и неактуально сейчас).
Напомним, выход на пенсию по возрасту в Украине начинается в 60 лет, но есть также возможность оформить выплаты в 63 или 65 лет при условии достижения нормы страхового стажа. ФЛП также имеют право на пенсию, но сумма выплаты зависит от них самих.
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