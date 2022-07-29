Как фермерам подать заявку на создание собственного дела (инфографика) — Finance.ua

Как фермерам подать заявку на создание собственного дела (инфографика) Сегодня 20:44 — Аграрный рынок

Гарантовая программа по компенсации создания садов позволяет привлечь от 140 тысяч до 400 тысяч гривен за гектар. Площадь территории сада должна быть от 1 до 25 га. Основное условие для вас — создание новых рабочих мест. Этими средствами можно оплатить любые расходы, связанные с вашим проектом.

Об этом пишет agropravda.com.

Условия участия в программе: разработать проект плана высадки насаждений, содержащий следующие разделы: пояснительную записку, генеральный план, сметную документацию, паспорт рабочего проекта (типовой проект такого плана разработать проект плана высадки насаждений, содержащий следующие разделы: пояснительную записку, генеральный план, сметную документацию, паспорт рабочего проекта (типовой проект такого плана смотрите здесь)

Размер гранта составляет от 140 тыс. до 400 тыс. грн за гектар, но не больше 70% стоимости проекта высадки насаждений. Все средства должны быть ориентированы на реализацию проекта.

Алгоритм подачи заявки на получение гранта на сад

Подать заявку на получение такого гранта могут юридические лица и физические лица-предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере выращивания сельскохозяйственных культур на землях. Подать заявку на получение гранта на создание сада можно через портал «Дія».

Для этого следует зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи и заполнить онлайн заявку, а также прикрепить проект плана высадки насаждений. После этого следует все подписать электронной подписью и отправить.

Заявка прорабатывается в течение 15 рабочих дней.

Участник программы обязуется вести деятельность не менее 5 лет; платить налоги в бюджет, в частности, за трудоустройство рабочих; а также создать рабочие места (с учетом культур насаждений — расчет здесь ).

Читайте также Аграриям разрешили не платить налоги на импорт техники для хранения зерна

Последующие шаги после согласования заявки:

Ожидать проверки документов банком и Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Дождаться решения от Минагрополитики о предоставлении гранта и подписать договор с уполномоченным банком. Принятое решение оформляется приказом.

Открыть отдельный банковский счёт, перечислить на него свой процент финансирования. Если ваш проект будет одобрен, деньги поступят на отдельный счет в Ощадбанке. Получатель самостоятельно осуществляет перевод средств своей доли софинансирования на свой счет.

Получить грант и использовать средства, предоставляя в банк счета за поставку товаров и услуг, необходимых для ведения хозяйства.

Если условия гранта не будут выполнены, предпринимателю придется вернуть разницу между фактически использованными бюджетными средствами и фактически уплаченными налогами и сборами. В случае нецелевого использования финансовая поддержка в рамках программы аннулируется.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.