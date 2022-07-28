Аграриям разрешили не платить налоги на импорт техники для хранения зерна — Finance.ua

Аграриям разрешили не платить налоги на импорт техники для хранения зерна Сегодня 09:45 — Аграрный рынок

Украинских аграриев освободили от уплаты ввозных пошлин на оборудование для хранения зерна.

Об этом сообщается в законопроекте № 7548-1.

Верховная Рада приняла закон в целом на заседании 27 июля. Его поддержали 304 народных депутата. Документ вносит изменения в Таможенный кодекс Украины.

Аграриев освободили под уплаты налогов на импорт товаров, используемых для обеспечения хранения зерновых и масличных культур.

В пояснительной записке отмечается, что во время войны в Украине возникла проблема с хранением зерна, поскольку порты заблокированы, а многие элеваторы были уничтожены.

«Принятие законопроекта № 7548-1 позволит уменьшить финансовую нагрузку на аграрный сектор и поможет решить вопрос использования временных средств хранения зерновых: мешков и рукавов, временных силосов, а также оборудования, предназначенного для их загрузки и разгрузки», — говорится в сообщении.

Таможенные пошлины отменены на период действия военного положения и в течение 30 дней после его отмены. Однако новые правила не действуют на товары, ввозимые из россии.

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