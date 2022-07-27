Из Украины по коридору могут вывезти 25 млн тонн зерна до конца года, – Bloomberg — Finance.ua

Из Украины по коридору могут вывезти 25 млн тонн зерна до конца года, – Bloomberg Сегодня 19:12 — Аграрный рынок

Из Украины до конца текущего года могут вывезти 25 млн тонн зерна при координации совместного зернового центра в Стамбуле. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын, пишет агентство Bloomberg.

Как сообщается, экспорт зерна из одесских портов должен начаться в течение текущей недели. Когда именно стартуют первые корабли к зерновой продукцией на борту, решит координационный центр.

Впрочем, как отмечает издание, выполнение заявленного плана может оказаться непростой задачей. Так, аналитическая фирма «УкрАгроКонсалт» сообщает, что черноморские порты, откуда будут организованы поставки, а именно Одесса, Черноморск и Южное, в совокупности обладают максимальной пропускной способностью в 3,5 млн тонн в месяц.

Агентство уточняет, что нанесенный 23 июля удар по порту в Одессе поставил под сомнение возможность работы совместного координационного центра и дальнейшие поставки зерна. Тем не менее, Калын уверен, что это не может быть препятствием для так называемого «зернового коридора» в Черном море. Тем более, что в ООН также заверили, что все участники сделки готовы сотрудничать и дальше.

Справка Finance.ua:

напомним, 26 июля в Стамбуле заработал Совместный координационный центр по экспорту зерна. Представители Украины и Турции уже обсудили отплытие первых кораблей с украинским зерном на борту. Экспертная группа из рф пока только направляется в Стамбул;

накануне глава Мининфраструктуры Александр Кубраков допустил, что экспорт зерна по Черному морю может быть остановлен, если россия будет вести обстрелы или провоцировать какую-либо другую угрозу в акватории.



Фокус По материалам:

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