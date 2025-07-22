Как еще один год войны повлияет на экономику Украины — анализ KSE Сегодня 08:06

Как еще один год войны повлияет на экономику Украины — анализ KSE

Длительное продолжение войны влияет на макроэкономическую стабильность Украины, в частности бюджетное и внешнее финансирование. А последние события четко свидетельствуют о том, что россия не заинтересована в прекращении огня или мирном соглашении.

Аналитики KSE Institute спрогнозировали , что ждет экономику Украины, если боевые действия будут продолжаться в течение большей части 2026 года с возможным прекращением огня в конце года.

Последствия макроэкономической стабильности

Продолжение войны в 2026 году серьезно повлияет на экономику Украины. Вырастут расходы на оборону, что приведет к бюджетному дефициту в $17,7 млрд в 2026 году.

Из-за войны также ожидается:

сокращение иностранных инвестиций,

сокращение денежных переводов из-за границы,

рост оттока капитала

Эти факторы увеличат внешний дефицит до $22,4 млрд в следующем году, из-за чего Украина потеряет часть валютных резервов, накопленных за последние годы.

«Нарастающее долговое бремя может вытеснить инвестиции в будущее экономики. Даже без дополнительных заимствований или финансовой помощи государственный долг в процентах к ВВП может приблизиться к 100% в 2026 году», — отмечают в KSE.

Восстановление после войны: чего ждать

После окончания войны аналитики прогнозируют постепенный рост экономики. По их прогнозам, в 2027—2028 годах реальный ВВП будет увеличиваться примерно на 5% ежегодно.

Главными двигателями восстановления станут инвестиции — особенно в энергетику, транспорт, производство и военно-промышленный сектор.

К 2028 году капитальные инвестиции могут достигнуть 25% ВВП. Но из-за потерь, разрушения инфраструктуры и нехватки кадров рост может тормозиться.

Читайте также Правительство запускает экспериментальный проект восстановления жилья

Каждый дополнительный год войны усугубляет эти проблемы и затрудняет возвращение мигрантов. Даже при значительном росте реальный ВВП в 2028 году будет оставаться на 10% ниже довоенного уровня, что подчеркивает необходимость реформ, улучшения инвестиционного климата и эффективного использования капитала.

Ожидается снижение безработицы до ~7,5% в послевоенный период с временным всплеском после окончания войны.

Средняя зарплата будет расти на 6−8% годовых в реальном измерении, достигнув 40 тыс. грн в 2028 году.

Что будет с инфляцией

Ожидается, что инфляция, достигшая пика в 15,9% в мае 2025 года, начнет спадать из-за жесткой политики Нацбанка — к середине 2027 года она снизится примерно до 7% в год.

Однако возвращение к целевым 5% откладывается, по меньшей мере, до 2029 года, говорят эксперты. Причина — более мягкая денежная политика, которая должна поддержать экономику. Инфляционные риски остаются: например, из-за неблагоприятной погоды, более дорогой энергии или давления на зарплаты.

Читайте также Инфляция тормозит медленнее прогноза Нацбанка: как изменились цены

Курс гривны стабилизируется, постепенно приближаясь к фундаментальным показателям экономики.

Переход резервов на евро может отражать углубление интеграции с ЕС и помочь снизить валютные риски.

Напомним, из-за евроинтеграции Украины начались дискуссии об определении евро как основной курсообразующей валюты. Однако Национальный банк не рассматривает решение о смене основной курсообразующей валюты с доллара США на евро, а лишь изучает этот вопрос.

В случае, если НБУ установит основной курсообразующей валютой евро, регулятор будет ежедневно устанавливать значение официального курса евро, а курсы остальных мировых валют (в частности, того же доллара) будет определять, умножив значение курса евро на курс этих валют в евро, который сложился на мировых рынках.

Как отметили в Нацбанке, переход на евро как основную курсообразующую валюту не состоится в ближайшее время. Прежде всего потому, что роль доллара в расчетах на межбанковском рынке остается доминирующей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.