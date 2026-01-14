0 800 307 555
Как долго водители ездят на одном авто в ЕС и Украине (исследование)

Технологии&Авто
Эксперты выяснили, в каких странах Европы водители проезжают больше всего и меньше всего километров на одном автомобиле, как часто водители меняют авто и автомобили из каких стран покупать не стоит.
Об этом говорится в исследовании carVertical, которое компания предоставила finance.ua.
Кто проезжает меньше всего километров, а кто больше всего
По данным carVertical, один автовладелец в Украине в среднем проезжает 22 580 км, прежде чем продать автомобиль.
Это значительно ниже среднего европейского показателя в 75 928 км.
  • Польша (112 977 км),
  • Словакия (109044 км).
  • Португалия (108256 км).
Это страны, где владельцы проезжают больше всего километров на своих авто.
Самые низкие показатели зафиксированы
  • в Сербии (18 807 км)
  • Венгрии (47 845 км).
Конечно, эти цифры не показывают, сколько километров водители проезжают за год. В одних странах люди чаще меняют авто, а в других реже, что влияет на общий пробег во время нахождения авто в собственности одного человека.
«Среднегодовой пробег свидетельствует об интенсивности эксплуатации авто. Интенсивная эксплуатация влияет на срок службы транспортного средства, приводя к более частым поломкам и другим проблемам в будущем. Вот почему в наших отчетах об истории мы выделяем периоды интенсивного вождения — это то, на что покупатели всегда должны обращать внимание, выбирая подержанное авто», — отмечает Матас Бузелис, автомобильный эксперт carVertical.
Среднегодовой пробег в Украине составляет 19 816 км, что немного выше среднего показателя в Европе. Следовательно, хотя у украинцев наименьший пробег на одного владельца, их годовой пробег умеренный на фоне других стран.

Украинцы не держат свои авто слишком долго

Средний срок использования авто в Украине перед продажей — 1,1 года. Это один из кратчайших сроков владения среди стран, охваченных исследованием. Для сравнения, португальцы держат авто 7,2 года, поляки — 6,1 года, а литовцы — 5,5 года.
Самая частая смена авто также происходит в Сербии, где водители в среднем меняют транспортные средства каждые 1,1 года.
Эксперты в целом сходятся во мнении, что автомобиль с меньшим количеством предыдущих владельцев обычно более надежный. Водитель, планирующий продать транспортное средство в течение года, вряд ли будет вкладывать средства в дорогостоящий ремонт или устранение серьезных дефектов.
«Стиль вождения также оказывает значительное влияние на срок службы авто. Короткие поездки, агрессивное вождение и пропуски обслуживания всегда оказывают негативное влияние на состояние транспортного средства со временем», — объясняет Бузелис.

Где наименее рисковая покупка

Исследование выявило, что по частоте смены владельцев самые рискованные страны для покупки подержанных автомобилей — Чехия, Финляндия, Испания и Украина.
Водители в этих странах не только чаще меняют авто, но обычно годовой пробег больше, чем у среднестатистического европейца.
К примеру, водители в Испании держат авто примерно 4 года, проезжая 23 186 км в год. Финские водители меняют транспортные средства каждые 3,1 года, проезжая 21213 км в год. Водители в Чехии проезжают 20 201 км в год, держа авто в среднем 3,6 года.
На другом краю шкалы находятся водители из Германии, Литвы, Португалии и Великобритании. Водители в этих странах обычно проезжают меньше километров и дольше держат транспортные средства.
В Великобритании водители держатт авто в среднем 4,5 года, проезжая всего 12 710 км в год.
Немцы также не спешат менять автомобили, делая это каждые 4,8 года и проезжая 17 688 км за год.
Португальские водители держат транспортные средства 7,2 года, проезжая 15 133 км в год, а литовцы меняют авто каждые 5,5 года, проезжая 16 367 км в год.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
