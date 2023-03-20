Как долго можно ездить в ЕС на авто с украинской регистрацией — Finance.ua

Как долго можно ездить в ЕС на авто с украинской регистрацией Сегодня 19:02 — Личные финансы

Как долго можно ездить в ЕС на авто с украинской регистрацией

Многие украинцы едут за границу на собственном автомобиле. Один из частых вопросов — как долго можно ездить на машине с украинской регистрацией в странах Европы и что в общем нужно для выезда за границу.

Что нужно знать о пересечении границы Украины и ЕС на своем транспорте и сколько времени можно пользоваться в европейских странах автомобилями на украинской регистрации, рассказали специалисты в комментарии TRAVEL РБК-Украина.

Выезд в Европу на собственном авто: документы, страховка и правила

В первую очередь, о чем нужно позаботиться перед выездом за границу на своем авто — список необходимых для этого документов, рассказывает Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры».

При пересечении границы на своем авто водители должны иметь следующие документы:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт);

государственный номерной знак на автомобиле;

договор международного страхования «Зеленая карта».

Как правило, Зеленая карта является обязательным документом: без него нельзя пройти контроль на границе. Если по каким-либо причинам перед выездом за границу вы ее не оформили, вы можете столкнуться со многими рисками.

К примеру, придется компенсировать расходы после ДТП из собственного кармана или платить штрафы в сумме от 1000 евро за отсутствие полиса. В некоторых случаях грозит конфискация транспортного средства и депортация из страны.

«Что касается договора страхования, то без этого документа сегодня нельзя пересечь границу Украины с ЕС и потом ездить по странам Евросоюза. Также стоит сразу учитывать, на какой период вы едете за границу, ведь дешевле приобрести полис на весь срок поездки в Украине, поскольку цены на „Зеленую карту“ в нашей стране гораздо ниже», — комментирует Максим Боярчуков.

Если вы не являетесь владельцем авто, но собираетесь пересекать на нем границу, вам необходимо кроме указанных выше, иметь также следующие документы:

доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу или временный регистрационный талон на право управления автомобилем.

«Ездить по Европе на автомобиле с украинскими номерами, согласно европейскому законодательству разрешено в течение 6 месяцев. После этого нужно будет выехать из ЕС и снова въехать на территорию, чтобы „обнулить“ этот срок», — объясняет специалист.

Когда нужно регистрировать автомобиль в Польше

Все автомобили, зарегистрированные в Украине и управляемые украинцами, приезжающими в Польшу из-за войны, рассматриваются как транспортные средства, участвующие в международном движении, в соответствии с положениями Венской конвенции, подписантами которой являются как Польша, так и Украина.

«Поэтому украинцы, прибывающие в Польшу после 24 февраля 2022 года, подпадают под действие этой конвенции и не должны сразу ставить автомобиль на учет. Однако среди этого есть еще и таможенные обязательства и если автомобиль находится в стране более полугода, его нужно зарегистрировать в местной районной (уездной) администрации по месту жительства», — объясняет адвокат адвокатского объединения Legal Strategy Виталий Сокуренко.

По его словам, регистрировать автомобиль на иностранных номерах в Польше нужно, если его владелец планирует находиться в этой стране более полугода.

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«Как объясняет Министерство финансов Польши, в случае намерения изменить постоянное место жительства гражданина Украины в Польше предусмотрен порядок таможенного оформления авто с освобождением от ввозной пошлины. Под такую процедуру могут попасть авто, которыми пользуются не менее 6 месяцев в третьей стране переселяющимся в Польшу лицом, с последующим запретом продажи в течение 12 месяцев и обязательством использовать авто с той же целью», — объясняет специалист.

Автомобили, ввезенные вынужденно украинцами в Польшу, независимо от срока их владения и использования в Украине, могут использоваться по любому назначению и продаваться в любой момент после регистрации в Польше, но только после таможенного оформления.

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