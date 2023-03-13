Как вернуть регистрацию авто в Украине: к кому обращаться и сколько это стоит — Finance.ua

Как вернуть регистрацию авто в Украине: к кому обращаться и сколько это стоит
Военное положение не остановило предоставление административных услуг для водителей. Зарегистрировать автомобиль, получить или обменять водительское удостоверение или сдать экзамен можно в территориальных сервисных центрах МВД или в приложении «Дія». Рассказываем, как зарегистрировать автомобиль в 2023 году.
Сроки. Ранее владельцу предоставляли 10 дней после приобретения или таможенного оформления автомобиля для его регистрации. В настоящее время, когда действует военное положение, этот срок продлили. Добавим, что сейчас существует упрощенная процедура регистрации, и водителю нужно подать заявление для временного государственного учета. После отмены военного положения водитель должен зарегистрировать автомобиль в течение 90 дней.
Регистрация авто в приложении «Дія»
В конце прошлого года Министерство цифровой трансформации анонсировало новую функцию приложения «Дія» — теперь можно возобновить регистрацию автомобилей онлайн.
Такое решение позволяет украинцам выбрать: посещать лично сервисный центр или нет.
Кому доступна регистрация онлайн
Только физические лица могут регистрировать транспортное средство в «Дія». Учитывайте еще одну особенность — перерегистрировать в приложении автомобиль, за продажу которого нужно уплатить налог, нельзя. Соответственно регистрировать разрешено только следующие категории транспорта:
- легковые автомобили;
- мотоциклы;
- мопеды.
Добавим, что нельзя пользоваться приложением для регистрации, если:
- Транспортное средство или его владелец находятся в розыске.
- В государственном демографическом реестре нет данных относительно зарегистрированного места жительства владельца.
- Выявлена ложная информация, предоставленная при внесении данных для перерегистрации.
Документы для перерегистрации автомобиля
Позаботьтесь о наличии необходимых документов. Водитель обязательно должен предоставить паспорт, копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о регистрации, документ о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности, платежные квитанции.
С полным перечнем документов можно ознакомиться по ссылке.
Стоимость услуги. Повторная регистрация транспортного средства бесплатная. Стоимость административной услуги составляет 200 грн, а бланк свидетельства о регистрации — 312 грн.
Могут ли отказать в перерегистрации авто?
В нормативных актах указано несколько причин, по которым автомобиль могут не зарегистрировать. Внимательно ознакомьтесь с основными причинами:
- в документах указаны другие идентификационные номера составных частей, чем на самом деле;
- владелец транспортного средства находится в реестре должников, имеются сведения о его аресте, розыске или запрете на повторную регистрацию авто;
- не хватает определенных документов или они содержат ложную информацию;
- обнаружено, что номер двигателя имеет признаки умышленного уничтожения или подделки;
- установлено, что транспортное средство не имеет номерных знаков или повреждено.
Если вам отказали в повторной регистрации, вы можете обжаловать решение. Обратитесь в окружной административный суд.
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