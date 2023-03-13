Как вернуть регистрацию авто в Украине: к кому обращаться и сколько это стоит — Finance.ua

Как вернуть регистрацию авто в Украине: к кому обращаться и сколько это стоит Сегодня 17:01 — Технологии&Авто

Как вернуть регистрацию авто в Украине: к кому обращаться и сколько это стоит

Военное положение не остановило предоставление административных услуг для водителей. Зарегистрировать автомобиль, получить или обменять водительское удостоверение или сдать экзамен можно в территориальных сервисных центрах МВД или в приложении «Дія». Рассказываем, как зарегистрировать автомобиль в 2023 году.

Сроки. Ранее владельцу предоставляли 10 дней после приобретения или таможенного оформления автомобиля для его регистрации. В настоящее время, когда действует военное положение, этот срок продлили. Добавим, что сейчас существует упрощенная процедура регистрации, и водителю нужно подать заявление для временного государственного учета. После отмены военного положения водитель должен зарегистрировать автомобиль в течение 90 дней.

Регистрация авто в приложении «Дія»

В конце прошлого года Министерство цифровой трансформации анонсировало новую функцию приложения «Дія» — теперь можно возобновить регистрацию автомобилей онлайн.

Такое решение позволяет украинцам выбрать: посещать лично сервисный центр или нет.

Кому доступна регистрация онлайн

Только физические лица могут регистрировать транспортное средство в «Дія». Учитывайте еще одну особенность — перерегистрировать в приложении автомобиль, за продажу которого нужно уплатить налог, нельзя. Соответственно регистрировать разрешено только следующие категории транспорта:

легковые автомобили;

мотоциклы;



мопеды.



Добавим, что нельзя пользоваться приложением для регистрации, если:

Транспортное средство или его владелец находятся в розыске. В государственном демографическом реестре нет данных относительно зарегистрированного места жительства владельца.

Выявлена ложная информация, предоставленная при внесении данных для перерегистрации.

Документы для перерегистрации автомобиля

Позаботьтесь о наличии необходимых документов. Водитель обязательно должен предоставить паспорт, копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о регистрации, документ о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности, платежные квитанции.

С полным перечнем документов можно ознакомиться по ссылке

Стоимость услуги. Повторная регистрация транспортного средства бесплатная. Стоимость административной услуги составляет 200 грн, а бланк свидетельства о регистрации — 312 грн.

Могут ли отказать в перерегистрации авто?

В нормативных актах указано несколько причин, по которым автомобиль могут не зарегистрировать. Внимательно ознакомьтесь с основными причинами:

в документах указаны другие идентификационные номера составных частей, чем на самом деле;

владелец транспортного средства находится в реестре должников, имеются сведения о его аресте, розыске или запрете на повторную регистрацию авто;



не хватает определенных документов или они содержат ложную информацию;



обнаружено, что номер двигателя имеет признаки умышленного уничтожения или подделки;



установлено, что транспортное средство не имеет номерных знаков или повреждено.



Если вам отказали в повторной регистрации, вы можете обжаловать решение. Обратитесь в окружной административный суд.

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