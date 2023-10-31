Как четыре «Титаника»: В Финляндии построили самый большой в мире круизный лайнер — Finance.ua

Как четыре «Титаника»: В Финляндии построили самый большой в мире круизный лайнер Сегодня 18:39 — Технологии&Авто

Как четыре «Титаника»: В Финляндии построили самый большой в мире круизный лайнер

В Финляндии был создан самый большой в мире круизный лайнер — Icon of the Seas. В конце ноября он отправится из верфи в Турку в Карибское море, пишет YLE

Первый плановый рейс огромного корабля намечен на январь 2024 года. Он отправится в круиз из американского Майами. В настоящее время лайнер испытывают в Финляндии, где его и построили.

Самый большой лайнер уже на воде

Сейчас Icon of the Seas проходит морские испытания. Над строительством судна работало до 6000 человек ежедневно. Крупнейший мировой лайнер уже почти готов, но финишные работы продолжаются до сих пор.

Гигантский круизный лайнер Icon of the Seas длиной 365 метров и в ширину почти 50 метров. Корабль имеет 20 палуб. Судно может вместить 7600 пассажиров и еще 2350 членов экипажа.

«Строительство этого корабля является сложным проектом, но я горжусь работниками и тем фактом, что можно построить такое судно здесь, на верфи Турку», — говорит генеральный директор верфи Meyer Turku Тим Мейер.

В ближайшие годы в финском Турку построят еще по меньшей мере два лайнера типа Icon of the Seas. Генеральный директор компании, занимающейся строительством, уже поселился в Турку и учит финский язык.

Круизные лайнеры запрещают в нескольких странах Европы

Огромным туристическим кораблям запрещают швартоваться в центральных портах европейских городов. Первым такой запрет ввел Амстердам.

Городские власти столицы Нидерландов запретили круизным лайнерам заходить в центральный порт города с целью борьбы с овертуризмом и минимизации негативного влияния на окружающую среду. Амстердам, ежегодно привлекающий 20 миллионов посетителей как «город свободы», стал жертвой своей популярности. Поэтому местные чиновники считают этот шаг историческим. Они надеются, что отказ от круизных судов в центре поможет нормализовать поток туристов.

Барселона также сражается с гигантскими лайнерами в центре города. В октябре им запретили заходить в центральный порт Барселоны. Испанские власти ввели эти ограничения, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду в туристическом районе города.

Теперь пассажиры, желающие посетить популярные места в Барселоне во время круиза, вынуждены 30 минут добираться автобусом от удаленного порта до центрального района.

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Телеканал 24 По материалам:

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