Как четыре «Титаника»: В Финляндии построили самый большой в мире круизный лайнер — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как четыре «Титаника»: В Финляндии построили самый большой в мире круизный лайнер

Технологии&Авто
49
Как четыре «Титаника»: В Финляндии построили самый большой в мире круизный лайнер
Как четыре «Титаника»: В Финляндии построили самый большой в мире круизный лайнер
В Финляндии был создан самый большой в мире круизный лайнер — Icon of the Seas. В конце ноября он отправится из верфи в Турку в Карибское море, пишет YLE.
Первый плановый рейс огромного корабля намечен на январь 2024 года. Он отправится в круиз из американского Майами. В настоящее время лайнер испытывают в Финляндии, где его и построили.

Самый большой лайнер уже на воде

Сейчас Icon of the Seas проходит морские испытания. Над строительством судна работало до 6000 человек ежедневно. Крупнейший мировой лайнер уже почти готов, но финишные работы продолжаются до сих пор.
Гигантский круизный лайнер Icon of the Seas длиной 365 метров и в ширину почти 50 метров. Корабль имеет 20 палуб. Судно может вместить 7600 пассажиров и еще 2350 членов экипажа.
Как четыре «Титаника»: В Финляндии построили самый большой в мире круизный лайнер
«Строительство этого корабля является сложным проектом, но я горжусь работниками и тем фактом, что можно построить такое судно здесь, на верфи Турку», — говорит генеральный директор верфи Meyer Turku Тим Мейер.
В ближайшие годы в финском Турку построят еще по меньшей мере два лайнера типа Icon of the Seas. Генеральный директор компании, занимающейся строительством, уже поселился в Турку и учит финский язык.
Как четыре «Титаника»: В Финляндии построили самый большой в мире круизный лайнер

Круизные лайнеры запрещают в нескольких странах Европы

Огромным туристическим кораблям запрещают швартоваться в центральных портах европейских городов. Первым такой запрет ввел Амстердам.
Городские власти столицы Нидерландов запретили круизным лайнерам заходить в центральный порт города с целью борьбы с овертуризмом и минимизации негативного влияния на окружающую среду. Амстердам, ежегодно привлекающий 20 миллионов посетителей как «город свободы», стал жертвой своей популярности. Поэтому местные чиновники считают этот шаг историческим. Они надеются, что отказ от круизных судов в центре поможет нормализовать поток туристов.
Читайте также
Барселона также сражается с гигантскими лайнерами в центре города. В октябре им запретили заходить в центральный порт Барселоны. Испанские власти ввели эти ограничения, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду в туристическом районе города.
Теперь пассажиры, желающие посетить популярные места в Барселоне во время круиза, вынуждены 30 минут добираться автобусом от удаленного порта до центрального района.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.