«Плавающий город»: уникальный круиз вокруг света за 3 года (фото) — Finance.ua

«Плавающий город»: уникальный круиз вокруг света за 3 года (фото) Сегодня 05:29

Международная круизная компания Life at Sea Cruises запускает первый в мире круиз продолжительностью 3 года.

Международная круизная компания Life at Sea Cruises запускает первый в мире круиз продолжительностью 3 года. Это путешествие предлагают прежде всего цифровым кочевникам.

Об этом пишет independent.

Первый в мире трехлетний кругосветный круиз уже открыт для бронирования.

Эта амбициозная поездка, организованная Life at Sea Cruises, охватит более 130 000 миль и посетит 375 портов в 135 странах и на семи континентах.

Учитывая недавний переход к дистанционной работе, круиз позволяет гостям жить, работать и исследовать с одной базы.

Судно MV Gemini, имеющее 400 кают и место для 1074 пассажиров, отплывет из Стамбула 1 ноября с посадками в Барселоне и Майами.

Что посмотреть

Гости могут посетить 13 из 14 чудес света во время, как это называется, «первого всемирного круиза по разумной цене, начиная от 29 999 долларов США (24 926 фунтов стерлингов) в год».

Что включено в плату

Эта уникальная возможность путешествовать по миру может стоить менее 70 фунтов стерлингов в день — дешевле, чем аренда на суше.

Плата включает доступ во все заведения питания и алкоголь во время ужина, ультрасовременный оздоровительный центр, солнечную террасу и бассейн, высокоскоростной Интернет, развлечения, «семинары обогащения» и уборку.

На корабле также будет круглосуточный госпиталь с бесплатным посещением врача.

Цифровые кочевники могут воспользоваться преимуществами бортового бизнес-центра, включающего комнаты для переговоров, 14 офисов, лаунж и бизнес-библиотеку.

«Профессионалы нуждаются в связи, соответствующих удобствах и функциональности для выполнения своей работы. Никакой другой круиз не предлагает такую гибкость для своих клиентов», — говорит Микаэль Петтерсон, управляющий директор Life at Sea Cruises.

И если вы чувствуете тоску по дому, то друзьям и семье позволено посещать вас бесплатно.

Это не единственная круизная компания, обслуживающая гостей, желающих поменять сушу на море на долгосрочную перспективу.

Storylines Narrative ship позиционирует себя как «плавающий город», где любители круизов могут жить и путешествовать полный рабочий день.

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