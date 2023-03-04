Как быстро украинцы находят работу в Польше — Finance.ua

Как быстро украинцы находят работу в Польше Сегодня 08:37 — Личные финансы

Как быстро украинцы находят работу в Польше

Около 41% трудоустроенных украинцев в Польше находят работу в течение первой недели после приезда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Еще 26% опрошенных говорят, что на поиск работы потратили около двух недель. 25% респондентов нашли работу в течение месяца. 6% признаются, что пришлось искать трудоустройство более двух месяцев, и 2% отметили, что этот процесс длился более трех месяцев.

Инфографика: Gremi Personal

Также были опрошены работодатели и руководители относительно того, сколько времени они ищут в свои команды работников, а именно специалистов средней и высокой квалификации.

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Так, 50% респондентов сказали, чтобы найти специалиста, им нужно от двух до трех месяцев.

Еще 33% говорят, что этот процесс занимает от месяца до двух. А 17% руководителей говорят, что обычно ищут специалиста более трех месяцев.

Из них 43% руководителей проводят 5-7 собеседований, чтобы отобрать среди кандидатов нужного специалиста. 34% опрошенных говорят, что собеседуют 3-5 рабочих, 23% отвечают, что им обычно достаточно 1-2 собеседования.

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«Эти цифры развенчивают миф относительно трудностей с поиском места работы. Бизнес в Польше конкурирует не только за украинцев на низкоквалифицированные работы, но и готов устраивать специалистов, обладающих высокими профессиональными навыками. Однако барьером в получении хорошей должности в основном является языковой вопрос», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

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