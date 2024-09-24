Как быстро деградирует аккумулятор электромобиля и от чего это зависит — Finance.ua

Как быстро деградирует аккумулятор электромобиля и от чего это зависит Сегодня 22:28 — Технологии&Авто

При всех своих преимуществах электромобили пока не одержали «нравственную победу» над машинами с ДВС. Ведь даже сейчас они стоят ощутимо больше, сеть зарядных станций не так развита, в отличие от АЗК, а на пополнение заряда стоит закладывать гораздо больше времени. Но одним из главных нюансов, которые пока отпугивают автомобилистов, является постепенная деградация аккумуляторной батареи, уменьшение запаса хода и очень дорогая ее замена с течением времени.

Обычно потеря емкости происходит неравномерно. Некоторое время деградация происходит интенсивно, а затем аккумулятор выходит на своеобразное «плато» и сохраняет более скромные характеристики длительное время.

Последний факт порой воспринимают как аксиому, однако дискуссии на этот счет обычно опираются на предположение или частный опыт посторонних владельцев. Чтобы добавить в обращение проверенную информацию, в канадской компании Geotab попытались вникнуть в суть проблемы и проанализировали данные от почти 10 тысяч электромобилей разных моделей и лет производства.

Согласно исследованию Geotab, за последние годы производители тяговых батарей смогли существенно увеличить надежность своих аккумуляторов, хотя до этого их склонность к деградации порой преувеличивалась. К примеру, в 2019 году батареи электромобилей в среднем теряли по 2,3 процента емкости в год, в то время как на современных электрических авто этот показатель составляет уже 1,8 процента. Таким образом, только за 5 лет производители смогли снизить деградацию аккумуляторов примерно на 22 процента.

В общей сложности было исследовано 11 различных моделей, и в худших случаях за 5 лет их батареи «просели» до 88% от заявленной производителем емкости.

Более того: в компании заметили определенную зависимость между скоростью деградации и мощностью и емкостью батареи и уверяют, что в новейших моделях с большими блоками и хорошей динамикой аккумуляторы теряют всего 1% емкости в год! Таким образом, срок службы современной батареи может быть больше, чем у самого автомобиля. И по мнению вице-президента Geotab Дэвида Севиджа, «клиенты не столкнутся с ее заменой» даже в течение длительной эксплуатации.

Еще одним интересным выводом по результатам этого исследования стала значимая зависимость уровня деградации от температурного менеджмента батарей. Например, если взять Nissan Leaf 2015 года с воздушным охлаждением батареи и Tesla Model S такого же возраста, на котором использована активная система охлаждения жидкостного типа, можно заметить, что «Тесла» теряет около 2,3 емкости в год, а у «Лифа» средний показатель деградации составляет уже около 4,2%.

Еще одно исследование показало, что электромобили в умеренном климате дольше сохраняют емкость батарей, чем регулярно эксплуатируемые при температурах менее -5℃ или более 27℃.

Последние разработки в химии и конструкции аккумуляторных батарей должны улучшить приведенные показатели.

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