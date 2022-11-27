Как будут выплачивать льготы на коммуналку после Нового года — Finance.ua

Как будут выплачивать льготы на коммуналку после Нового года Сегодня 14:03 — Личные финансы

С 1 января 2023 г. льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг будут выплачивать исключительно деньгами.

С учетом изменений, Пенсионный фонд будет перечислять льготные деньги:

пенсионерам, получающим пенсию в банках или через отделение «Укрпочты» — на их пенсионные счета;

лицам, не получающим пенсию, — на текущие счета, открытые в «Ощадбанке» по обращению органов Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Этот процесс пройдет автоматически без заявлений получателей об открытии банковского счета. В свою очередь органы Пенсионного фонда проинформируют об этом льготников в бумажной форме или через веб-портал электронных услуг ПФУ. Выплата льгот в наличной форме будет производиться после заключения договора получателя с «Ощадбанком».

Льготники могут уже сейчас (по желанию) выбрать подходящий вариант получения денег.

Справка Finance.ua:

Законом для ветеранов труда предусмотрены некоторые льготы, но они никак не касаются пенсионных выплат. Соответствующий статус предоставляется на основании Закона «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине» № 3721-XII от 16 декабря 1993 года (в редакции от 30.04.2022 г.).

Этим законом для ветеранов труда предусмотрены некоторые льготы, но они никак не касаются пенсионных выплат. То есть для тех, у кого есть удостоверение «ветеран труда», никаких доплат к пенсии законодательство не предусматривает.

На пенсии По материалам:

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