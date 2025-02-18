Как будут расти цены в Украине: аналитики обновили прогноз на год — Finance.ua

Как будут расти цены в Украине: аналитики обновили прогноз на год Сегодня 12:05

Как будут расти цены в Украине: аналитики обновили прогноз на год

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают замедления роста цен в Украине в ближайший год после того, как в январе инфляция достигла 12,9%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ

Финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз по инфляции до 7,8% в течение ближайших 12 месяцев. В декабре они ожидали роста цен на 7,1%.

Население в январе ожидало инфляцию в 11,0%, что несколько ниже по сравнению с декабрем (11,3%).

Банкиры ждут инфляцию на уровне 9,0%. Прогноз улучшен по сравнению с октябрем прошлого года (9,2%).

Руководители предприятий прогнозируют инфляцию на уровне 10,3% (прогноз за ноябрь).

Прогнозы правительства и НБУ

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в январе 2025 г. выросли на 1,2%. Годовая инфляция ускорилась до 12,9% по сравнению с 12,0% в декабре 2024 года.

Напомним, в январе НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%. Ухудшение прогноза на 1,5 п.п. произошло из-за подорожания продовольствия из-за неблагоприятных погодных условий, переноса высоких производственных затрат, в т. ч. из-за диспропорций на рынке труда.

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что в первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, будет расти из-за влияния как временных факторов, в частности эффектов низких прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, прежде всего давления со стороны производственных затрат бизнеса. НБУ ожидает из-за влияния как временных факторов, в частности эффектов низких прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, прежде всего давления со стороны производственных затрат бизнеса.

Как заявили Минэкономики, главной причиной ускорения роста цен в Украине было повышение тарифов на электроэнергию после российских атак. Дополнительным фактором был плохой урожай в 2024 году.

Как отметили в министерстве, в целом в течение 2024 года ценовая динамика была приемлемой, и «ускорение инфляции до 12% годовых в конце года было лишь вопросом времени, учитывая, что война продолжается и наносит колоссальный ущерб экономике».

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