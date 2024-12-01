Как будут работать банки Украины на зимние праздники — Finance.ua

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Как будут работать банки Украины на зимние праздники

Личные финансы
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Как будут работать банки Украины на зимние праздники
Как будут работать банки Украины на зимние праздники
Национальный банк подготовил проект Регламента работы системы электронных НБУ и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года. Фактически перерыва не будет.
Об этом свидетельствует проект постановления НБУ.
Согласно проекту, обнародованному для обсуждения, предлагается такой режим работы:

31 декабря 2024 года

Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) работает в соответствии с Технологическим регламентом в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня.
Клиринг и расчеты в системе Центрального маршрутизатора и расчетно-клирингового центра Национальной платежной системы «Український платіжний простір» («Простір») выполняются в обычном режиме.
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Платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и АО «Укрэксимбанк» производятся до 16.00.

1 января 2025 года

СЭП работает в соответствии с Технологическим регламентом работы СЭП в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня.
Банковская система Украины работает в обычном режиме.
Система «СЕРТИФ», депозитарий Национального банка Украины, Национальный банк Украины во время осуществления депозитарной деятельности депозитарного учреждения, автоматизированная информационная система Национального банка «Кредитные договоры с нерезидентами», валютный рынок Украины работают в обычном режиме.
Клиринг и расчеты в системе «Простір» между участниками НПС «Простір» выполняются в обычном режиме.
Напомним, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, отменены праздничные дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.
По материалам:
РБК-Україна
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