Как будут продавать квартиры в Украине: спрос и почему цены взлетели — Finance.ua

Как будут продавать квартиры в Украине: спрос и почему цены взлетели Сегодня 14:02 — Недвижимость

В Украине в преддверии полномасштабной войны произошел настоящий бум на рынке новостроек. В недвижимость инвестировали деньги и те, кто планировал изменять условия жизни, и те, кто просто пытался приумножить свои сбережения. В то же время инвестиция на этапе котлована позволяла сэкономить около 30%.

В настоящее время часть строек остановлена (около 33%, по данным ЛУН), некоторые объекты повреждены. Ни инвесторы, ни застройщики не хотят вкладывать свои деньги в строительство в ситуации, когда каждый день на их города летят российские ракеты. Другая проблема: цены на материалы взлетели, работы подорожали. И сейчас девелоперам приходится увеличивать цены.

К примеру, в Киеве квадрат в новостройке в феврале стоил 35,7 тыс. грн, сейчас — 48,8 тыс. грн. Украинцы, которые уже подписали инвестиционные договоры, платят по фиксированной цене. Правда, зачастую эта цена привязана к курсу доллара по данным НБУ.

«Конечно, людям сложно. Например, кому-то нужно было платить ежемесячно 1 тыс. долларов за зарплаты, скажем, 50 тыс. грн. В феврале 1 тыс. долларов согласно НБУ — около 27 грн, а сейчас — 36,6 грн, если раньше оставалось 23 тыс. грн и на них можно было прожить, то сейчас — 13,4 тыс. грн, и жизнь при этом подорожала», — рассказывает риелтор Максим, сотрудничающий с отделом продаж в одном из ЖК в Киевской области.

Застройщики повысили цены, по меньшей мере, на 30% в гривне. В отдельных случаях готовы делать скидки, но только при полной предоплате. Однако главная проблема даже не в ценах — спрос на новостройки упал на 90%. Украинцы боятся делать долгосрочные инвестиции.

«Перспектив у рынка ноль. Заработать, активизировать рынок, пока идет война, невозможно. Цены будут варьироваться исключительно ситуативно», — говорит аналитик Сергей Костецкий. Давать советы о том, когда следует покупать и продавать жилье, в ситуации практически невозможно.

С такими перспективами рынка новостроек согласны и нардепы. Поэтому их предлагают частично освободить от налогов.

Что хотят изменить

Во-первых, еще недостроенные объекты можно будет продавать фактически без уплаты НДС. Кроме того, будет применяться кассовый метод (налог нужно будет платить при наличии прибыли). «НДС увеличивает стоимость жилья для граждан, тем самым уменьшая спрос на рынке недвижимости. Традиционно НДС рассматривается, в частности, как средство изъятия части средств с рынка для предотвращения его перегрева, уменьшения платежеспособного спроса, направленного на потребление», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, подоходный налог будет уплачиваться с разницы между суммами купли и продажи. Нардепы считают, что это позволит удержать цены под контролем. Документ подписали несколько десятков парламентариев. Правда, о снижении цен в сложившейся ситуации говорить сложно.

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Сейчас спросом пользуются только те объекты, которые либо полностью построены, либо будут сданы в ближайшее время.

«Сейчас покупают не только построенное жилье. В нем должен быть ремонт. Люди покупают для жизни: так чтобы купить и сразу заселиться. Мы еще не знаем, как повлияет на ситуацию ракетный обстрел Киева. По себе пока не могу судить, но знаю, что у двух клиентов сделки сорвались. Люди боятся тратить накопленное на квартиру, когда не уверены, что смогут в ней жить. Это очень плачевная ситуация», — говорит риелтор.

Количество новостроек уменьшится, при этом бюджетные варианты продадутся, тогда как в сегменте комфорт и бизнес найти покупателя будет гораздо сложнее. В условиях войны ни один эксперт не берется строить прогнозы. В гривнах цены растут, в долларах — снижаются. Но все это не имеет значения в ситуации, когда уровень спроса составляет около 10% от прошлогоднего.

Обозреватель По материалам:

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