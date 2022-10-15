Жилье под Киевом: сколько стоят квартиры в Вышгороде и Броварах — Finance.ua
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Жилье под Киевом: сколько стоят квартиры в Вышгороде и Броварах

Недвижимость
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Жилье под Киевом: сколько стоят квартиры в Вышгороде и Броварах
Жилье под Киевом: сколько стоят квартиры в Вышгороде и Броварах
Рынок недвижимости в Украине очень нестабильный, цены на квартиры постоянно меняются, чтобы выбрать для себя жилье, нужно все время мониторить ситуацию на рынке.
В общем, жилье под Киевом дешевле, чем в самой столице. Если средняя цена квадратного метра в Киевской области составляет 32 300 грн, то в самой столице за квадратный метр в среднем придется заплатить 48 200 грн, пишет сайт Pro Деньги.

Цены на квартиры в ЖК в Вышгороде

В октябре 2022 года средняя цена квардратного метра в новостройках составляет 32 600 грн. Новостройки премиум-класса и эконом-класса приостановили продажи квартир.
Однокомантные квартиры в новостройках бизнес-класса стоят в среднем 1,3 млн грн, средняя цена квадратного метра в новостройках такого класса составляет 32 575 грн.
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Квартиры в ЖК комфорт-класса стоят в среднем 1,19 млн грн за однокомнатную, средняя цена за квадратный метр составляет 32 150 грн. Двухкомнатная квартира в новостройке такого класса будет стоить в среднем 1,77 млн грн.

Стоимость квартир в новостройках в Броварах

Пока средняя цена квадартного метра в Броварах составляет 26 100 грн, эта цена значительно ниже, чем в Вышгороде. При этом самая высокая средняя цена квадратного метра под Киевом — в Буче и составляет 35 100 грн.
Двухкомнатная квартира в новостройке премиум-класса стоит в среднем 2,46 млн грн, средняя цена за квадратный метр составляет 36 225 грн.
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В ЖК других классов такая ситуация:
  • бизнес-класс — однокомнатная квартира обойдется в среднем 1,46 млн грн, средняя цена за квадратный метр составляет 31 225 грн;
  • комфорт-класс — средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 1,29 млн грн, за один квадратный метр средняя цена 25 357 грн;
  • эконом-класс — в среднем 1,03 млн грн стоит однокомнатная квартира в ЖК такого класса, средняя цена квадратного метра составляет 25 260 грн.

Ипотека: куда обратиться за кредитом на жилье

По материалам:
Pro Гроші
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