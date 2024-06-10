Как будут действовать графики отключений 10 июня — Finance.ua

Как будут действовать графики отключений 10 июня Сегодня 10:00 — Энергетика

Графики стабилизационных отключений в понедельник, 10 июня, планируют применять с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

По сообщению «Укрэнерго», в понедельник, 10 июня, лимиты потребления, при превышении которых могут применять стабилизационные отключения, планируют применять с 16:00 до 22:00.

Критическая инфраструктура, которая обеспечивает жизнедеятельность, будет работать бесперебойно.

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