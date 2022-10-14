Как будет работать реестр поврежденного и уничтоженного имущества (инфографика) — Finance.ua
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Как будет работать реестр поврежденного и уничтоженного имущества (инфографика)

Личные финансы
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Как будет работать реестр поврежденного и уничтоженного имущества (инфографика)
Как будет работать реестр поврежденного и уничтоженного имущества (инфографика)
Реестр поврежденного и уничтоженного имущества — это часть цифрового восстановления Украины. Сейчас через приложение Дія и ЦПАУ подано почти 300 тысяч заявок о разрушенном жилье.
Как заявила во время брифинга глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, это более 19 миллионов квадратных метров, которые можно зафиксировать.
При этом власти ожидают, что реальная цифра повреждений значительно больше, поскольку не все украинцы имели возможность доехать до своих домов и зафиксировать те или иные разрушения.
Как будет работать реестр поврежденного и уничтоженного имущества (инфографика)

Цифровое восстановление Украины: как это будет

Шуляк рассказала, что с принятием законопроекта № 7198 информационные сообщения будут автоматически превращаться в заявки на компенсацию. Каждая из них будет верифицирована комиссиями при органах местного самоуправления. Эти комиссии будут выполнять чисто техническую роль — смогут организовать проведение технических обследований, экспертиз, а также заносить информацию в базы. Все это будет работать на базе Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.
Обязательно в Реестре предусмотрен публичный модуль. Это поможет общественности и международным донорам анализировать информацию и получать главные обновления, касающиеся восстановления Украины.

Справка Finance.ua:

  • ранее президент подписал закон № 2297-IX, где заложены механизмы, способствующие восстановлению и развитию Украины. Речь идет о создании трех реестров: единого адресного реестра, единого реестра зданий и сооружений, а также единого реестра административно-территориальных единиц;
  • юристы также поделились инструкцией, как зарегистрировать прекращение права собственности на уничтоженный объект недвижимого имущества в результате военной агрессии российской федерации. Подробности смотрите по ссылке.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам:
Телеканал 24
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