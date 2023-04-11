Как будет работать Новая почта на Пасху — Finance.ua

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Как будет работать Новая почта на Пасху

Личные финансы
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Как будет работать Новая почта на Пасху
Как будет работать Новая почта на Пасху
В пасхальные дни Новая почта будет работать по обычному графику.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В воскресенье, 16 апреля, и в понедельник, 17 апреля, отделения Новой почты будут работать по своему обычному графику, без сокращений», — говорится в сообщении.
Адресный забор, курьерская доставка на адрес и в почтоматы также будут работать без изменений по обычному графику.
Найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по этой ссылке.

Справка Finance.ua:

  • «Новая почта» инвестирует в развитие в странах Европы до 2025 года 10 миллионов евро;
  • «Новая почта» сообщила о запуске обновленного «Сейф-сервиса» для безопасных и удобных онлайн-покупок. Теперь покупателю не нужно вносить 100-200 грн подписки на карту продавца, а продавец получает бесплатную обратную доставку в случае отказа от товара;
  • оператор рассказал о некоторых особенностях доставки посылок в почтоматах. Отправки могут переадресовывать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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