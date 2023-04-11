Как будет работать Новая почта на Пасху — Finance.ua

Как будет работать Новая почта на Пасху Сегодня 11:45 — Личные финансы

Как будет работать Новая почта на Пасху

В пасхальные дни Новая почта будет работать по обычному графику.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В воскресенье, 16 апреля, и в понедельник, 17 апреля, отделения Новой почты будут работать по своему обычному графику, без сокращений», — говорится в сообщении.

Адресный забор, курьерская доставка на адрес и в почтоматы также будут работать без изменений по обычному графику.

Найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по этой ссылке

Справка Finance.ua:

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оператор рассказал о некоторых особенностях доставки посылок в почтоматах. Отправки могут переадресовывать.



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