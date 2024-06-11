Как будет колебаться курс доллара на этой неделе — Finance.ua

Как будет колебаться курс доллара на этой неделе Сегодня 13:02 — Валюта

Как будет колебаться курс доллара на этой неделе

На протяжении текущего года курс доллара в Украине должен колебаться в пределах 40−41 гривны, а на наличном рынке цена не будет выше 40,8 гривны.

Рост официальных показателей пока зафиксировался на одном уровне, и летом, скорее всего, они останутся на одном месте.

Национальный банк Украины сразу отреагировал на действия правительства — повышение тарифов на электроэнергию и водоснабжение от 1 июня, как сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН. За показатели, увеличивающие инфляцию, отвечает именно НБУ.

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«И сразу рост официального курса доллара был поставлен на паузу. Скорее всего, летом он останется относительно стабильным: не ниже 40 грн/доллар и не выше 41», — говорит эксперт.

Пендзин резюмирует, что наличный доллар в течение 11−16 июня не будет дорожать выше 40,8 гривны.

Во вторник, 11 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,30 грн (покупка) и 40,90 (продажа). Наличный курс — 40,80 (покупка) и 40,91 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 40,42 грн.

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