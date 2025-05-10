Как агрокомпании поддерживают мобилизованных работников — Finance.ua

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Как агрокомпании поддерживают мобилизованных работников

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Как агрокомпании поддерживают мобилизованных работников
Как агрокомпании поддерживают мобилизованных работников
Средний уровень мобилизованных работников в агрокомпаниях по состоянию на март 2025 года составляет примерно 9% от общего количества персонала.
Об этом говорится в исследовании Agrohub.

Как агрокомпании поддерживают мобилизованных

По данным исследователей, компании поддерживают связь с мобилизованными работниками, оказывая им необходимую помощь, в 85% компаний мобилизованным выплачивают ежемесячные компенсации.
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Из них 73% начисляют сумму, эквивалентную средней зарплате за два месяца до мобилизации. Некоторые компании платят 50% оклада, минимальную зарплату или учитывают стаж. В 65% случаев выплаты не зависят от пребывания работника в зоне боевых действий.

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90% компаний планируют продолжать выплаты до демобилизации. Если человек без вести пропал, выплаты приостанавливаются до выяснения статуса, но предоставляется единовременное пособие, а семьям выплачивают компенсации.

Компенсируют ли лечение

При ранении 65% компаний компенсируют от 30 до 300 000 грн. на лечение в зависимости от тяжести травм. Некоторые решают индивидуально, а один участник покрывает 100% расходов, включая протезирование.
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В случае гибели компании помогают с погребением, предоставляют единовременные выплаты семьям (10−30 000 грн, максимум — 1 млн грн) или ежемесячную поддержку (от нескольких месяцев до 10 лет). Размер и продолжительность зависят от семейных обстоятельств, например, наличия детей или пожилых родителей.
Большинство компаний сохраняет для мобилизованных льготы, как-то как жилье или медстрахование. В одном случае работнику оставили служебный автомобиль для использования в зоне боевых действий. Некоторые оказывают юридическую и психологическую поддержку работникам и их семьям.
Пайщикам ежемесячные выплаты обычно не предусмотрены, но они могут получить помощь, например, на амуницию или в случае ранения или гибели, говорят исследователи.
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По материалам:
Forbes.ua
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