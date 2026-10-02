Украина и Турция запустили свободную торговлю: что изменится

Украинские экспортеры получили новые таможенные условия для торговли с Турцией. С 1 октября 2026 года вступило в силу Соглашение о свободной торговле между двумя странами, которое предусматривает отмену или снижение пошлин на отдельные товары.

Соглашение Украина и Турция заключили 3 февраля 2022 в Киеве. Украинский парламент ратифицировал ее 14 июля 2026 законом № 4932-IX.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Какие таможенные льготы будут действовать

Соглашение охватывает товары, относящиеся к главам 01−97 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров и происходящих из Украины или Турции.

Согласно тарифным графикам, для отдельных товаров предусмотрено:

полное освобождение от уплаты пошлины;

снижение таможенных ставок;

тарифные квоты.

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В то же время, льготы для двусторонней торговли начинают действовать не одновременно.

Для украинского экспорта в Турцию они используются с 1 октября 2026 года. Для импорта турецких товаров в Украину — с 1 января 2027 года.

При экспорте из Украины в Турцию будут использоваться следующие коды тарифных преференций:

429 — отмена экспортной пошлины;

430 — тарифная квота на экспорт.

С 1 января 2027 для импорта товаров турецкого происхождения в Украину будут действовать:

429 — отмена или снижение пошлины;

430 — тарифная квота на импорт.

Какие документы нужны для получения льгот

Для использования преференциального режима необходимо подтвердить происхождение продукта. Для этого можно использовать сертификат по перевозке товара EUR.1 или декларацию о происхождении.

В таможенном классификаторе для таких документов предусмотрены следующие коды: