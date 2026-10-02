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Украина и Турция запустили свободную торговлю: что изменится

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Украинский и турецкий флаг
Украинский и турецкий флаг
Украинские экспортеры получили новые таможенные условия для торговли с Турцией. С 1 октября 2026 года вступило в силу Соглашение о свободной торговле между двумя странами, которое предусматривает отмену или снижение пошлин на отдельные товары.
Соглашение Украина и Турция заключили 3 февраля 2022 в Киеве. Украинский парламент ратифицировал ее 14 июля 2026 законом № 4932-IX.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Какие таможенные льготы будут действовать

Соглашение охватывает товары, относящиеся к главам 01−97 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров и происходящих из Украины или Турции.
Согласно тарифным графикам, для отдельных товаров предусмотрено:
  • полное освобождение от уплаты пошлины;
  • снижение таможенных ставок;
  • тарифные квоты.
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В то же время, льготы для двусторонней торговли начинают действовать не одновременно.
Для украинского экспорта в Турцию они используются с 1 октября 2026 года. Для импорта турецких товаров в Украину — с 1 января 2027 года.
При экспорте из Украины в Турцию будут использоваться следующие коды тарифных преференций:
  • 429 — отмена экспортной пошлины;
  • 430 — тарифная квота на экспорт.
С 1 января 2027 для импорта товаров турецкого происхождения в Украину будут действовать:
  • 429 — отмена или снижение пошлины;
  • 430 — тарифная квота на импорт.

Какие документы нужны для получения льгот

Для использования преференциального режима необходимо подтвердить происхождение продукта. Для этого можно использовать сертификат по перевозке товара EUR.1 или декларацию о происхождении.
В таможенном классификаторе для таких документов предусмотрены следующие коды:
  • 0954 — сертификат по перевозке товара EUR.1;
  • 7012 — право на происхождение, составленное уполномоченным экспортером в соответствии со статьей 22 Дополнения I к Конвенции Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения;
  • 7016 — право на происхождение, составленное экспортером на партию товара из одной или более единиц упаковки, если их совокупная стоимость не превышает 6000 евро.
По материалам:
Finance.ua
ТурцияИмпорт
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