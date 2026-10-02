Великобритания ввела новый пакет санкций против россии

Меры принимаются на фоне того, что в сентябре россия запустила в сторону Украины более 3 тысяч реактивных беспилотников.

Министерство иностранных дел Великобритании объявило новый пакет санкций против россии. Он предусматривает 31 новое мероприятие, направленное, в частности, против судов «теневого флота», пропагандистских и дезинформационных сетей Кремля, а также лиц, причастных к пыткам украинских гражданских лиц.

Об этом говорится в соответствующем заявлении

В заявлении подчеркнули, что эти меры принимаются на фоне того, что в сентябре россия запустила в сторону Украины более 3 тысяч реактивных беспилотников.

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В ведомстве отметили, что после «выборов» на временно оккупированных территориях Украины в начале этого месяца Великобритания решила принять меры против лиц и организаций, которые, как было установлено, подрывали территориальную целостность Украины путем нарушений прав человека.

Среди них: восемь человек, «причастных к произвольным задержаниям, пыткам и жестокому обращению с украинскими гражданскими лицами».

Еще семь человек подверглись санкциям за свою роль в индоктринации и милитаризации украинских детей.

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Кроме того, как отметили в заявлении, российское государство пытается создать новый «теневой флот», чтобы обойти санкции и сохранить доходы от экспорта газа. Поэтому этот пакет мер направлен против нескольких судов, приобретенных для поддержки этих усилий, в том числе тех, которые были введены в эксплуатацию только в июле этого года.

В заявлении также обратили внимание и на то, что россия продолжает «вести войну дезинформации по всему миру», используя сеть анонимных онлайн-ферм ботов и троллей для подрыва демократических процессов.