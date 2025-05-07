Кабмин внес изменения в процедуру призыва во время мобилизации — Finance.ua

Кабмин внес изменения в процедуру призыва во время мобилизации Сегодня 11:00 — Личные финансы

Кабмин внес изменения в процедуру призыва во время мобилизации

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлением КМУ от 16.05.2024 № 560.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Что изменится:

военнообязанные и резервисты будут получать направление на медосмотр через Единый госреестр;

конкретизированы случаи, при которых лица не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;

учтены случаи, когда решение о пригодности утратило силу;

обновлен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку. Например, для женщин и мужчин, которые содержат троих и более детей до 18 лет;

в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов появится отметка о вручении повестки;

урегулирован порядок подачи документов на получение отсрочки для получателей образования.

Представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук уточнил , что изменениями предусмотрено отражение в реестре призывников и резервистов сведений о вручении повестки на бумажном бланке, уточнено положение о конечном сроке предоставления отдельным категориям отсрочки от призыва и конкретизированы случаи, когда лица не направляются для прохождения ВВК.

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«Внесены изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Предусмотрено отражение в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке», — сообщил Мельничук.

По его словам, также уточнено положение о конечном сроке предоставления отдельным категориям военнообязанных и резервистов отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Конкретизированы случаи, при которых лица не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

Мельничук также отметил, что документом определены условия направления на военно-врачебную комиссию лиц, не проходивших медицинское освидетельствование, или у которых истек срок действия решения (постановления) о пригодности к военной службе. Уточнена процедура формирования направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

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Кроме того, уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лицам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Алексей Гончаренко также рассказал , какие документы должны подать военнообязанные, у которых есть трое и более детей, не достигших 18-летнего возраста.

Обязательно нужно предоставить свидетельства о рождении всех детей с указанием имен родителей. Также к пакету документов нужно добавить один из следующих документов:

свидетельство о браке с матерью/отцом детей;

решение суда о расторжении брака и месте жительства детей;

решение органа опеки и попечительства о проживании детей;

письменный договор между родителями о проживании детей;

иное решение суда или документы об отсутствии другого родителя;

справка из Реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов (не позднее 5 дней до подачи заявления).

В то же время те, кто претендует на отсрочку от мобилизации как лицо, осуществляющее постоянный уход, должны предоставить акт об осуществлении ухода (приложение 8) или документы о получении компенсации за такой уход (помощи и надбавки).

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