Украина хочет перенести часть работы пограничников и таможенников на территорию соседних стран ЕС, чтобы они могли продолжать проверки даже в случае угрозы для украинских пунктов пропуска. Однако для этого еще предстоит согласовать юридические вопросы с Еврокомиссией.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал первый замминистра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач.

Украина ждет согласования Еврокомиссии

Украина и Польша уже несколько лет работают над соглашением о скоординированном контроле в общих пунктах пропуска. Речь идет о возможности работы украинских таможенников и пограничников на польской территории.

Польша заинтересована в заключении такого соглашения, однако документ еще должна согласовать Еврокомиссия. Вопрос касается, в частности, полномочий украинских служб на территории ЕС.

«Есть несколько департаментов, которые отвечают за эту часть. Это и транспортный департамент DG Move, и DG Home, отвечающий за правоохранительную часть, и DG TAXUD, отвечающий за таможенную часть. Поэтому все эти департаменты на сегодняшний день вместе должны дать свои комментарии. Мы договорились с Европейской комиссией, что этот вопрос сейчас ставим номер один», — рассказал Деркач.

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Одна из проблем — ситуация, когда во время украинской проверки возникнет необходимость задержать человека уже на территории государства ЕС.

«Например, работникам Государственной пограничной службы следует задержать человека, и фактически это задержание будет происходить уже на территории страны Европейского Союза и по правилам стран Европейского Союза. Украинское законодательство этого не позволяет, потому что у нас есть свое законодательство по проверке документов и задержанию лиц или товаров», — объяснил Деркач.

По словам чиновника, стороны сейчас согласовывают соответствующие процедуры.

«Мы фактически обменялись с Польшей официальными письмами о том, что это соглашение мы готовы подписывать. Единственное, что нам нужно получить это — ОК от Европейской комиссии», — сказал он.

Такой же текст соглашения уже согласован со Словакией. Также идет работа с Румынией и Венгрией.

«Я очень надеюсь, что мы поработаем активно сейчас, и до конца этого года мы сможем точно зафиксировать эти соглашения. Мне сложно говорить точными датами, поскольку этот вопрос не зависит от Украины. Если бы оно зависело от Украины, мы бы это сделали завтра», — добавил Деркач.

Как будет работать общий контроль

После согласования соглашений, Украина должна подготовить инфраструктуру для работы своих служб на территории соседних государств.

В Польше уже есть четыре общих пункта пропуска, которые заработали еще до 2022 года. Там украинские пограничники и таможенники тоже проводят проверки. Однако эти пункты создавались по другим правовым условиям, поэтому для расширения практики следует учесть изменения в законодательстве ЕС.

Именно опыт работы с Польшей стал причиной, почему Украина начинает с нее, а затем планирует перейти в другие страны.

«Потому что у нас уже есть хороший пример и хорошее сотрудничество. Когда мы спрашиваем наших пограничников и таможенных служб: Как вам работается на польской стороне с польскими службами? — они говорят: „Все супер“. На операционном уровне у нас прекрасные отношения, у нас нет проблем на пунктах пропуска, и у нас есть хорошее взаимодействие, обмен информацией. Поэтому здесь, я думаю, у нас точно все удастся быстро реализовать», — объяснил Деркач.

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Скоординированный контроль предполагает, что службы двух стран будут проводить проверки на одном пункте пропуска последовательно.

Во время выезда из Украины человек будет сначала проходить украинский контроль, а затем — контроль соседнего государства.

В то же время, с Молдовой процесс продвигается быстрее. Украина планирует до конца 2026 года запустить несколько пилотных проектов совместного контроля на молдавской территории. Молдова не является членом ЕС, а соответствующее соглашение между странами уже действует.

«За три месяца, я думаю, что мы точно реализуем несколько пилотных проектов», — сказал он.

Для запуска проектов на молдавской стороне необходимо обустроить рабочие места для украинских таможенников и пограничников и обеспечить им защищенный доступ к информационным системам. При необходимости Украина готова перенести туда свои модульные помещения.