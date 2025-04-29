КАИ, Ботсад им. Гришко и Госцентр национально-патриотического воспитания получили статус критически важных — Finance.ua

КАИ, Ботсад им. Гришко и Госцентр национально-патриотического воспитания получили статус критически важных Сегодня 06:45 — Казна и Политика

Министерство образования и науки Украины предоставило Государственному некоммерческому предприятию «Государственный университет «Киевский авиационный институт» (КАИ), Национальному ботаническому саду имени М. М. Гришко Национальной академии наук Украины (НАНУ) и Украинскому государственному центру национально-патриотического воспитания, краеведения и туризма учащейся молодежи статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Согласно приказам Минобразования с 12−25 марта 2025 года, такой статус также предоставлен:

Национальному научному центру «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины»;

Государственному предприятию «Объединение по торговле и поставке»;

Общественной организации «Международный исследовательский центр вихревой энергетики».

Также, критически важными в особый период определены: Учебно-научный комплекс «Институт прикладного системного анализа» Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Институт кибернетики имени В. М. Глушкова НАНУ, Института продовольственных ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) и Государственному учреждению «Институт экономики и прогнозирования НАНУ».

Как сообщалось, в конце ноября правительство опубликовало постановление № 1332 с обновленным порядком бронирования от мобилизации с использованием государственного портала «Дія», которое предусматривает необходимость подтверждения критичности всеми предприятиями, имеющими сегодня этот статус, для сохранения забронированными их сотрудников.

Согласно документу, предприятия теперь должны будут иметь среднюю зарплату от 2,5 минимальной (сейчас — 20 тыс. грн в месяц) в течение последнего квартала, и их работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую ​​зарплату хотя бы месяц в этом квартале.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.