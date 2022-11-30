Кафе и блэкаут: обороты заведений общепита сократились на 8% за неделю — Finance.ua

Кафе и блэкаут: обороты заведений общепита сократились на 8% за неделю Вчера 12:45

Кафе и блэкаут: обороты заведений общепита сократились на 8% за неделю

Массированные обстрелы Украины почти не уменьшили количество работающих кафе и ресторанов, но сказались на их оборотах и организации работы.

Ссылаясь на данные компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster , мы обнаружили, что массированные обстрелы гражданской инфраструктуры и тотальный блэкаут почти не повлияли на количество работающих заведений, но отразились на их оборотах.

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16 ноября, после массированного обстрела гражданской инфраструктуры и первого блэкаута, количество работающих учреждений существенно не изменилось. Исключение — Житомирская и Одесская области, там зафиксировано наибольшее падение количества работающих заведений — −5% и −3% за неделю соответственно.

Показатели оборота кафе и ресторанов упали в среднем на 8%. Больше всего «просели» заведения в Черновицкой (-15%), Тернопольской (-14%) и Хмельницкой (-13%) областях.

Обстрелы гражданской инфраструктуры и второй блэкаут 23 ноября также почти не отразились на количестве работающих заведений. Больше всего пострадали Черкасская и Ровенская области (еще −4% за неделю), Ивано-Франковская, Винницкая и Тернопольская (-3%).

Однако есть и регион, где активных заведений за неделю стало больше — это Житомирская область (+4%).

В среднем второй блэкаут сократил обороты кафе и ресторанов в Украине также на 8% за неделю. Больше всего обороты просели в Кировоградской (-16%), Волынской (-14%), Николаевской (-13%), Одесской (-12%), Киеве, Полтавской и Черниговской областях — −11%.

«Отключения света вынуждают рестораторов адаптировать работу заведений: уменьшать часы работы, сокращать меню, готовить только холодные блюда, разжигать гриль на улице, работать при свечах. Однако те предприниматели, кто успел уже установить генераторы, чувствуют себя лучше и даже видят рост в кассах. Заведения становятся одновременно и рабочими хабами, где можно поработать за ноутбуком, пока дома нет света, и пунктами несокрушимости, в которых можно зарядить телефоны и согреться», — Родион Ерошек, СЕО и совладелец компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster.

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