В Украине с начала войны закрылось около 7000 ресторанов и кафе — ассоциация — Finance.ua
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В Украине с начала войны закрылось около 7000 ресторанов и кафе — ассоциация

Фондовый рынок
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В Украине с начала войны закрылось около 7000 ресторанов и кафе — ассоциация
В Украине с начала войны закрылось около 7000 ресторанов и кафе — ассоциация, www.freepik.com
С начала войны в Украине закрылось около 7 тыс. ресторанов и кафе, открылось более 2 тыс. новых заведений.
Об этом сообщила агентству «Интерфакс-Украина» соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова.
«Точной статистики нет, поскольку она пока просто не ведется, среди этих 7 тыс. — закрывшиеся заведения и те, о которых нет данных (на оккупированных территориях, в зонах обстрелов). Рынок уменьшился примерно на 25% по сравнению с февралем 2022 года года. В некоторых областях падение рынка составило более 50% (Харьковская, Николаевская, Запорожская, Луганская области), В Киевской, Одесской, Днепропетровской областях — падение до 30%», — сказала Насонова.
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В то же время, по ее словам, в западных областях наблюдается положительная динамика. Во Львове и области количество ресторанов и кафе выросло примерно на 30%, в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях наблюдается рост примерно на 20%.
«К началу лета падение рынка было более значительным. Но с июня стали открываться рестораны в Киеве, а также в западных областях, в общей сложности более 2 тыс. заведений. Интенсивнее всего развивался ресторанный рынок во Львове — более 500 новых заведений в области с начала войны. Из всех городов на Западной Украине Львов оказался самым космополитичным и наполненным», — сказала Насонова.
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В то же время эксперт отметила, что некорректно говорить о релокации ресторанов.
«На самом деле тех, кто по-настоящему переместился, то есть тех, кто перевез оборудование, мебель и т.д. — единицы. Чаще ресторан оказывался просто уничтоженным, или на оккупированной территории, и вывозить было нечего. Поэтому открывались новые рестораны», — сказала Насонова.
По ее мнению, ресторанные инвесторы стали рассматривать города в Западной Украине как более выгодные для запуска нового бизнеса. Что касается экспансии за границу, то таких примеров пока еще немного. «Запланировано открытие „Черноморки“, заведений Борисова, Сухомлина. Страны — Польша и Германия, но скорее Польша. Там больше украинцев, и менталитет поляков ближе к нашему», — сказала эксперт.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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