Состояние украинского рынка труда в начале «бизнес-сезона военного времени» — Finance.ua

Состояние украинского рынка труда в начале «бизнес-сезона военного времени» Сегодня 08:02 — Личные финансы

Состояние украинского рынка труда в начале «бизнес-сезона военного времени»

Обычно в сентябре рынок труда переходит в бизнес-сезон. По ожиданиям, украинские компании, успевшие адаптироваться к деятельности в новых условиях, с началом осени начнут активнее искать персонал и открывать вакансии.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

Наиболее активные сферы среди работодателей

На первом месте по активности в поиске сотрудников — сфера продаж. На этот сегмент рынка труда приходится 29,6% актуальных вакансий.

Второе место с показателем 12,8% заняла категория «начало карьеры, студенты». Экономический кризис, являющийся следствием войны, вынудил многие компании обратить внимание на «недорогих» новичков, с помощью которых можно сократить расходы.

На третьей позиции разместилась категория «IT, интернет, телекоммуникации» — 9,3%.

Отметим, что на область науки и образования приходится всего 0,2% предложений. К сожалению, этот сегмент почти полностью парализован.

В категории «государственная служба, некоммерческие организации» до сих пор отмечается критически низкое количество актуальных вакансий, поэтому можно утверждать, что эта сфера больше всего пострадала от кризиса на рынке труда.

Что интересно, показатели активности большинства сфер остались на довоенном уровне:

IT, интернет, телекоммуникации: в январе было 10% всех вакансий на рынке труда, в начале сентября стало 9,3%.

Маркетинг, реклама, PR: было — 5,4%, стало — 4,9%.

Производство, сельское хозяйство: было — 3%, стало — 3%.

Медицина, фармацевтика: было — 2,7%, стало — 3,4%.

Продажи: было — 25,1%, стало — 29,6%.

Следует также отметить, что в натуральном количественном значении вакансий на рынке труда по-прежнему меньше, по сравнению с довоенным периодом.

Наиболее активные сферы среди специалистов

Больше всего актуальных резюме — в категории «начало карьеры, студенты» — 38,2%. Ничего удивительного в этом нет, ведь, во-первых, университеты и колледжи останавливали свою работу. Множество студентов, изъявивших желание работать, столкнулись с кризисным рынком труда, не способным удовлетворить все их потребности. Во-вторых, недавно состоялся выпуск из вузов, то есть на рынок труда вышло много новых соискателей.

На втором месте находится сфера продаж — 10,6%. Напомним, что среди работодателей этот показатель — 29,6%. Однако это только процентное соотношение. На самом деле, открытых вакансий в количественном значении значительно меньше, чем актуальных резюме.

Третью позицию заняли ІТ-специалисты — 8,2%. Количество вакансий в этом случае также значительно ниже количества резюме.

Активные регионы Украины

Наибольшую активность проявляют работодатели в Киеве: на столицу приходится 43% вакансий. Интересно, что на втором месте — Днепропетровская область, которая находится недалеко от фронта — 7,5%. А вот Львовская область, которая находится в сравнительной безопасности, заняла третье место, правда, уступив лишь минимально — 7,2%.

К сожалению, по статистике grc.ua, значительно просел рынок труда в Николаевской области — 0,4%. По состоянию на январь 2022 г. этот показатель был на уровне 1,5%, а в июле — 1,2%.

Резюме. Киев здесь также уверенно удерживает лидерство — 45,3%. На втором месте расположилась Днепропетровская область — 8%. Третью позицию занимает Одесская область — 5,8%.

Конкуренция

Несмотря на то, что в Киеве отмечается наибольшая активность работодателей, конкуренция среди работников здесь немалая — 7,6 человека на актуальную вакансию.

Тройка лидеров по этому показателю:

Николаевская область — 17,7 человека на место;

Харьковская область — 16,9;

Одесская область — 15.

Конечно, близость боевых действий значительно подкосила рынок труда в этих регионах.

На западе конкуренция значительно ниже, ведь сюда переехало большое количество компаний. Закарпатская область — 1,9%, Черновицкая область — 1,9%, Волынская область — 2,3%, Львовская — 4,2%. Значительно больший показатель Львовской области можно объяснить тем, что она очень популярна среди внутренне перемещенных лиц. Итого, вместе с большим количеством компаний сюда переехали и многие претенденты на рабочие места, то есть конкуренция увеличилась.

Пятерка сфер с самой большой конкуренцией:

наука, образование — 18;

начало карьеры, студенты — 13,7;

юристы — 12,2;

административный персонал — 11,2;

высший менеджмент — 10,6.

Сфера юриспруденции, как показывает статистика grc.ua, испытала едва ли не самый большой шок после начала войны. В январе показатель конкуренции составил 2,4, в феврале он даже несколько снизился — 2,3%. А в марте на одно место претендовали уже 40 специалистов! В мае цифра была еще выше — 49,7. Стабилизация произошла с началом лета.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.