Качка назвал три ключевых сектора роста украинского экспорта — Finance.ua

Качка назвал три ключевых сектора роста украинского экспорта Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Качка назвал три ключевых сектора роста украинского экспорта

Аграрный сектор, металлургия и оборонная промышленность станут основными драйверами роста украинского экспорта в ближайшей перспективе.

Об этом сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии Укринформу.

«Фундаментом в пирамиде роста украинского экспорта будет, безусловно, аграрная продукция, потому что она лучше всего сохранила динамику во время войны. Также будет восстанавливаться металлургия. Там много вопросов безопасности, однако она очень активно восстанавливалась в прошлом году», — пояснил Качка.

По его словам, самый большой технологический толчок происходит в сфере оборонной промышленности, которая становится драйвером сопутствующих производств.

«Оборонительная промышленность — это не только то, что является классическим ВПК, но также сопутствующие производители, которые тоже промышленные. Думаю, это направление станет местом, где будут зарождаться новые крупные экспортеры промышленной продукции, интегрированные с Европейским Союзом», — подчеркнул Качка.

По его словам, в торговле с Евросоюзом сейчас большой акцент делается именно на промышленном сотрудничестве.

«Но там (в ЕС. — Ред.) главное не тарифы, а другие требования, такие как сертификация продукции и лабораторные исследования», — отметил торгпред Украины.

Относительно географии экспорта Качка подчеркнул, что основными рынками останутся Европейский Союз и страны более широкой Европы, другие европейские страны, страны Средиземноморья, Ближний Восток и Северная Африка. На них придется львиная доля нашего экспорта.

«Даже учитывая, что и Китай, и Юго-Восточная Азия активно развиваются, все равно три четверти, даже больше, нашего экспорта», — добавил он.

Укрінформ По материалам:

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