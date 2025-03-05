Украина меньше экспортировала в ЕС и больше импортировала из Азии в январе, — НБУ Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Украина меньше экспортировала в ЕС и больше импортировала из Азии в январе.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В январе 2025 года в номинальном измерении больше всего сократился экспорт товаров в страны ЕС (на 359 млн долларов, или на 17,7%, а их доля в экспорте товаров сократилась с 59,8% в январе 2024 года до 56,5%) и Азии (на 161 млн долларов, или 2,19%).

В то же время рос экспорт в страны Африки (на 78 млн долларов, или на 33,1%; их доля выросла с 7% до 10,7%) и страны СНГ (на 17 млн ​​долларов, или 14,4%, их доля выросла 3,5% до 4,6%).

В январе 2025 года в номинальном измерении больше всего вырос импорт товаров из стран Азии (на 338 млн долларов, или на 18,8%; удельный вес вырос с 36,4% до 40,1%).

Также вырос импорт из стран Америки (на 44 млн долларов, или на 12,4%; их доля выросла с 7,2% до 7,5%), Африки (на 29 млн долларов, или в 1,5 раза; доля выросла с 1,1% до 1,6%) и СНГ (на 11 млн долларов, или 17,5%; их доля в импорте товаров увеличилась.

В то же время сократился импорт из стран ЕС (на 20 млн долларов, или на 0,9%; их доля уменьшилась с 45,7% в январе 2024 года до 42%).

Українські Новини По материалам:

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