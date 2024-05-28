Кабмин запретил рекламу азартных игр и лотерей в интернете — Finance.ua

Кабмин запретил рекламу азартных игр и лотерей в интернете Сегодня 11:12

Кабмин запретил рекламу азартных игр и лотерей в интернете

Кабинет министров внес изменения в предыдущее постановление от 17 мая, которое ограничивало рекламу онлайн-казино и лотерей. Теперь правительство решило не ограничивать, а запретить ее. Об этом говорится в новом постановлении

Изменения внесли в 1 пункт постановления № 566 . После слов «порядок ограничения» внесли дополнение «всех форм», а после «путем ограничения» слова «, а именно запрета».

Скрин первого пункта постановления № 566, в который были внесены изменения

Другая часть ужесточения правил для онлайн-казино осталась неизменной. Это в частности:

регистрация организаторами азартных игр в сети интернет нескольких клиентских счетов для одного игрока запрещена;

при проведении азартных игр в интернете организаторы азартных игр обязаны ввести обязательные перерывы в азартной игре для каждого игрока;

после регистрации игрока в онлайн-системе организатора азартных игр или до момента принятия ставки получить от игрока информацию о лимите средств, которые игрок желает тратить на азартную игру в течение определенного времени (сутки, недели, месяца), и установить ему выбранный лимит с возможностью его изменения не чаще одного раза в месяц;

максимальное время непрерывного участия игрока в азартной игре в течение суток и максимальное время его участия в азартной игре в течение недели и установить выбранное время участия в игре.

Напомним, решение принято во исполнение решения СНБО и Указа Президента от 20 апреля 2024 года № 234 Запрет будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью, который находится на рассмотрении Верховной Рады.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров на своем заседании 17 мая принял решение ввести ограничения на рекламу азартных игр и торговых марок, под которыми ведется деятельность по проведению азартных игр, в том числе с использованием символики Вооруженных Сил Украины — до того, как новый закон об азартных играх вступит в силу.



Ежедневные расходы украинцев в онлайн-казино составляют 400 миллионов гривен, заявил народный депутат Алексей Леонов.



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