Кабмин запретил рекламу азартных игр и лотерей в интернете — Finance.ua
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Кабмин запретил рекламу азартных игр и лотерей в интернете

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Кабмин запретил рекламу азартных игр и лотерей в интернете
Кабмин запретил рекламу азартных игр и лотерей в интернете
Кабинет министров внес изменения в предыдущее постановление от 17 мая, которое ограничивало рекламу онлайн-казино и лотерей. Теперь правительство решило не ограничивать, а запретить ее. Об этом говорится в новом постановлении.
Изменения внесли в 1 пункт постановления № 566. После слов «порядок ограничения» внесли дополнение «всех форм», а после «путем ограничения» слова «, а именно запрета».

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Скрин первого пункта постановления № 566, в который были внесены изменения
Скрин первого пункта постановления № 566, в который были внесены изменения
Другая часть ужесточения правил для онлайн-казино осталась неизменной. Это в частности:
  • регистрация организаторами азартных игр в сети интернет нескольких клиентских счетов для одного игрока запрещена;
  • при проведении азартных игр в интернете организаторы азартных игр обязаны ввести обязательные перерывы в азартной игре для каждого игрока;
  • после регистрации игрока в онлайн-системе организатора азартных игр или до момента принятия ставки получить от игрока информацию о лимите средств, которые игрок желает тратить на азартную игру в течение определенного времени (сутки, недели, месяца), и установить ему выбранный лимит с возможностью его изменения не чаще одного раза в месяц;
  • максимальное время непрерывного участия игрока в азартной игре в течение суток и максимальное время его участия в азартной игре в течение недели и установить выбранное время участия в игре.
Напомним, решение принято во исполнение решения СНБО и Указа Президента от 20 апреля 2024 года № 234 Запрет будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью, который находится на рассмотрении Верховной Рады.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров на своем заседании 17 мая принял решение ввести ограничения на рекламу азартных игр и торговых марок, под которыми ведется деятельность по проведению азартных игр, в том числе с использованием символики Вооруженных Сил Украины — до того, как новый закон об азартных играх вступит в силу.
  • Ежедневные расходы украинцев в онлайн-казино составляют 400 миллионов гривен, заявил народный депутат Алексей Леонов.
По материалам:
Ain.Ua
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