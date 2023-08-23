Кабмин запретил менять тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин запретил менять тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне

Казна и Политика
14
Кабмин запретил менять тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне
Кабмин запретил менять тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне
Кабинет Министров Украины принял решение о том, чтобы обеспечить неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
«Правительство продолжает действие ПСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. „Нафтогаз“ будет и дальше реализовывать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров», — заявил Шмыгаль.
Читайте также
По его словам, данное решение является частью комплексных мер по подготовке к зиме.
«Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов.
Работаем солидарно, оперативно, эффективно ради нашей победы над врагом и для благополучия всех украинцев", — подчеркнул премьер.
Место для вашей рекламы
В то же время представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале заявил, что изменения в постановление о запрете увеличения тарифов на тепло будут действовать до 15 апреля 2024 года включительно.
Читайте также
Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.
Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.