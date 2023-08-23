Кабмин запретил менять тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне — Finance.ua

Кабмин запретил менять тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Кабмин запретил менять тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне

Кабинет Министров Украины принял решение о том, чтобы обеспечить неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

«Правительство продолжает действие ПСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. „Нафтогаз“ будет и дальше реализовывать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров», — заявил Шмыгаль.

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По его словам, данное решение является частью комплексных мер по подготовке к зиме.

«Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов.

Работаем солидарно, оперативно, эффективно ради нашей победы над врагом и для благополучия всех украинцев", — подчеркнул премьер.

В то же время представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале заявил, что изменения в постановление о запрете увеличения тарифов на тепло будут действовать до 15 апреля 2024 года включительно.

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Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

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