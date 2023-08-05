Как в Украине будут расти тарифы на коммуналку — Finance.ua

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Как в Украине будут расти тарифы на коммуналку

Личные финансы
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Как в Украине будут расти тарифы на коммуналку
Как в Украине будут расти тарифы на коммуналку
Тарифы на отдельные коммунальные услуги в Украине будут расти во время войны. Однако значительное повышение ожидается только в послевоенный период.
Об этом говорится в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины (июль 2023 года).
Как отмечается в отчете, в 2023 году важным фактором сдерживания инфляции оставался мораторий на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ, включая газ, горячую воду и отопление. Тарифы на электроэнергию для домохозяйств в июне повысились несколько больше, чем ожидал НБУ, однако это не помешало дальнейшему снижению административной инфляции. Годовые темпы роста административно регулируемых цен снизились до 12,5%.
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На прогнозном горизонте административная инфляция будет оставаться высокой. В 2024 году она вырастет до 15%, прежде всего, из-за дальнейшего подорожания табачной продукции (в результате повышения акцизов) и отдельных услуг ЖКХ, отмечают в НБУ.
Согласно ожиданиям НБУ, в 2025 году административная инфляция ускорится до 19%, прежде всего, на фоне завершения действия моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение и «объективной необходимости их повышения».
Как в Украине будут расти тарифы на коммуналку
«Учитывая высокую социальную значимость этого вопроса, ожидается, что повышение тарифов будет поэтапным и продлится несколько лет вместе с расширением социальной поддержки», — прогнозируют в НБУ.
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Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня до 2,64 грн/кВт-ч с 1,44 грн/кВт-ч (1,68 грн/кВт-ч при потреблении объемов свыше 250 кВт-ч).
Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.
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По материалам:
РБК-Україна
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