С каких карт выгоднее платить за коммуналку — Finance.ua

С каких карт выгоднее платить за коммуналку Сегодня 12:16 — Финтех и Карты

С каких карт выгоднее платить за коммуналку

Времена, когда приходилось выстаивать многочасовые очереди в банковское окошко, проходят. Сегодня все операции можно осуществить, не выходя из дома, а чаще всего — через мобильное приложение на телефоне.

Хорошо, когда коммунальные услуги можно оплатить в два прикосновения, да еще без комиссии. Если при оплате коммунальных услуг дополнительно начисляется кешбэк, то ежемесячная рутинная процедура превращается в приятное и увлекательное занятие.

Finance.ua проанализировал варианты для оплаты коммунальных услуг и выбрал пять, по нашему мнению, лучших карт. С их помощью можно не только быстро все сделать, но в некоторых случаях еще и немного сэкономить за счет начисляемого кешбэка.

Кредитная карта «Very Card» Таскомбанка

Кредитная карта Very Card Таскомбанка относительно недавно на рынке, но уже успела понравиться истинным ценителям изысканных банковских продуктов. Карта вобрала в себя преимущества других продуктов Таскомбанка.

Кредитная карта sportbank

Еще одним банком, начисляющим кешбэк за оплату коммунальных платежей, является sportbank — мобильный банк, работающий на лицензии Таскомбанка. При оплате кредитными средствами банк насчитывает 1% кешбэка, при оплате собственными деньгами — всего 0,7%.

Кредитная карта «Универсальная» ПриватБанка

Кредитная карта «Универсальная» от ПриватБанка — серебряный призер престижной награды FinAwards 2023 в номинации «Лучший мобильный банк». Ее можно оформить в любом отделении банка или открыть самостоятельно в «Приват24».

Кредитная карта monobank

Кредитная карта monobank — победитель FinAwards 2023 в номинации «Лучший мобильный банк», победитель FinAwards 2022 в номинации «Народный банк» и серебряный призер FinAwards 2023 в номинации «Лучшая кредитная карта».

Кредитная карта «ВсеМожу Online» ПУМБ

Кредитного лимита (до 200 тыс. гривен) хватит, чтобы оплатить коммунальные услуги не только за 2−3 квартиры, но и за большой загородный дом. А с льготным периодом 62 дня можно не беспокоиться, где быстро взять средства для погашения задолженности.

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