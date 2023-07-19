Из-за роста тарифов в Украине увеличилось количество желающих получить субсидию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за роста тарифов в Украине увеличилось количество желающих получить субсидию

Личные финансы
30
Из-за роста тарифов в Украине увеличилось количество желающих получить субсидию
Из-за роста тарифов в Украине увеличилось количество желающих получить субсидию
Из-за увеличения тарифов на электроэнергию, которое произошло в июне, увеличилось количество желающих получить субсидию. Однако в неотопительном сезоне оно не критично.
Об этом заявила председатель подкомитета по расходам госбюджета комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Леся Забуранная.
«Конечно, с увеличением тарифа на электроэнергию люди немного увеличили и подачу заявлений на получение субсидии, но учитывая, что сейчас не зимний период и нет значительных затрат на отопление, то количество людей, нуждающихся в улучшении своего материального состояния из-за получения субсидии, не является критическим скачком», — отметила чиновник.
Читайте также
По ее словам, в отопительный сезон период вероятнее всего количество желающих получить субсидию возрастет. Также увеличится размер субсидий.
«Летом она в среднем составляет 300−400 гривен, в зимний период это около полутора тысяч гривен. Учитывая рост цен на электроэнергию, такое количество претендентов на субсидию возрастет», — подчеркнула Забуранная и добавила, что механизм назначения субсидии максимально упростили и автоматизировали.
В общей сложности в этом году на жилищные субсидии предусмотрено чуть более 25 млрд грн. Как отметила председатель подкомитета по расходам госбюджета, в среднем в зимний период такой помощью пользуются более 2,2 млн потребителей.
Подать заявление на назначение субсидии можно лично:
  • в сервисный центр Пенсионного фонда;
  • ЦПАУ;
  • уполномоченные органы сельских, поселковых и городских советов.
Онлайн:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.