Из-за роста тарифов в Украине увеличилось количество желающих получить субсидию — Finance.ua

Из-за роста тарифов в Украине увеличилось количество желающих получить субсидию
Из-за увеличения тарифов на электроэнергию, которое произошло в июне, увеличилось количество желающих получить субсидию. Однако в неотопительном сезоне оно не критично.
Об этом заявила председатель подкомитета по расходам госбюджета комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Леся Забуранная.
«Конечно, с увеличением тарифа на электроэнергию люди немного увеличили и подачу заявлений на получение субсидии, но учитывая, что сейчас не зимний период и нет значительных затрат на отопление, то количество людей, нуждающихся в улучшении своего материального состояния из-за получения субсидии, не является критическим скачком», — отметила чиновник.
По ее словам, в отопительный сезон период вероятнее всего количество желающих получить субсидию возрастет. Также увеличится размер субсидий.
«Летом она в среднем составляет 300−400 гривен, в зимний период это около полутора тысяч гривен. Учитывая рост цен на электроэнергию, такое количество претендентов на субсидию возрастет», — подчеркнула Забуранная и добавила, что механизм назначения субсидии максимально упростили и автоматизировали.
В общей сложности в этом году на жилищные субсидии предусмотрено чуть более 25 млрд грн. Как отметила председатель подкомитета по расходам госбюджета, в среднем в зимний период такой помощью пользуются более 2,2 млн потребителей.
Подать заявление на назначение субсидии можно лично:
- в сервисный центр Пенсионного фонда;
- ЦПАУ;
- уполномоченные органы сельских, поселковых и городских советов.
Онлайн:
- через портал «Дія»;
- веб-портал или мобильное приложение ПФУ.
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