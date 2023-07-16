Субсидию на электроэнергию можно будет получить проще — Finance.ua

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Субсидию на электроэнергию можно будет получить проще

Личные финансы
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Субсидию на электроэнергию можно будет получить проще
Субсидию на электроэнергию можно будет получить проще
Минсоцполитики совместно с Минцифры разрабатывали программное обеспечение для оформления субсидий, в том числе через приложение «Дія».
Об этом сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.
По словам Геруса, дополнительные средства, которые удастся получить энергокомпаниям от повышения тарифов на электроэнергию для населения, позволят провести ремонт пострадавших объектов энергетической инфраструктуры.
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Он добавил, что при разработке и внедрении нового тарифа на электроэнергию учитывалось и их социальное влияние.
Также председатель комитета отметил, что параллельно с обоснованием нового тарифа шло обсуждение того, как можно поддержать социально незащищенные слои населения. Для этого принят ряд решений, упрощающих процесс получения субсидий, сокращающих требования к необходимой документации.
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«Минсоцполитики совместно с Минцифры разрабатывали программное обеспечение для оформления субсидий, в том числе через приложение „Дія“. Поэтому те, кто сейчас хочет оформить субсидию, смогут сделать это проще, чем раньше», — заявил Андрей Герус.
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По материалам:
Слово і Діло
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